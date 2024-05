Abadal Music Fest: Quan en el celler s’escolta música

Per l’artista o per l’experiència. O per tot alhora. És el que busca el públic que, a partir d’avui, assistirà a l’Abadal Music Fest. El certamen engega avui la seva tercera edició amb el primer dels tres concerts que fins dissabte portaran a l’era del celler de Santa Maria d’Horta d’Avinyó (o, en cas de pluja, a la bodega, amb una molt bona acústica) la música d’Elena Gadel i Marta Robles (avui), d’Els Amics de les Arts (divendres, ja amb l’aforament ple) i de Mishima (dissabte). Organitzat pel celler Abadal i la productora Cultural Victori Produccions, el festival busca propostes musicals que casin amb l’espai, explica Xevi Victori, per viure aquesta experiència que, des de la primera edició, uneix música, vi, gastronomia i paisatge.

«Es crea un ambient molt atmosfèric, comencem de dia i acabem de nit. El públic ja entra amb la copa d’un vi que s’ha triat pensant en l’artista i que s’encarrega d’escollir la sommelier del celler, la Marta Membrives». I es brinda. Abadal Alba per a Gadel i Robles; Abadal Franc per a Els Amics de les Arts i Abadal Matís per a Mishima. Els maridatges musicals estan de moda? Per a Victori, són «experiències» per a un públic a partir de la trentena que ja no busca «l’ambient d’un macrofestival» sinó propostes més concretes, «més tranquil·les» en un entorn diferent del clàssic auditori. I un públic a qui, habitualment, ja li agrada el vi. L’any passat van passar pel festival bagenc unes 1.500 persones durant els tres concerts, majoritàriament de la comarca, «seguidors dels artistes i de la marca Abadal», explica Victori. De moment, Els Amics de les Arts ja han exhaurit localitats: «Els pots veure habitualment en sales, teatres i festivals però no actuen cada dia en un celler. Aquest és el tret distintiu».

Els concerts es complementen amb una zona gastronòmica i chill-out amb food trucks i la barra de vins Abadal. L’obertura de portes serà a les 19.30 h i els concerts començaran a les 21.15 h. El preu és de 32 €, 35€ a guixeta. Les entrades a abadalmusicfest.com.

Elena Gadel: «Ens agrada la complicitat que es genera a l’escenari» La cantant i actriu actua avui amb la guitarrista Marta Robles amb l'espectacle «Les dones de la meva vida» .

amb l'espectacle . El vi triat per maridar amb la música és l’Abadal Alba: «Brillant, expressiu i delicat» Amb la Marta Robles heu creat un espectacle en què recupereu cançons de dones que admireu, com Mayte Martín, Maria del Mar Bonet o Clara Peya. D’on neix «Les dones de la meva vida»? El projecte neix d’un cicle de concerts contra la violència masclista que es va crear a Luz de Gas. La Gemma Recoder, de la sala, va contactar amb nosaltres i ens va dir que li agradaria molt que féssim un concert. La Marta i jo ens anaven perseguint feia molt de temps amb la intenció de crear un projecte plegades i aquesta va ser la millor excusa. A partir d’aquesta proposta vam crear un repertori d’artistes que ens agradaven tant per la música que feien com pel seu discurs, que ens agradaven com a professionals i com a persones. Com van fer la tria? No havíem de complir cap requisit més enllà de ser cançons que ens agradessin o de dones creadores o intèrprets que ens enamoressin i que representessin alguna cosa especial en la nostra vida o en la nostra carrera. I cadascuna va aportar el seu granet de sorra. A més de la música, que us uneix amb la Marta Robles? L’admiració? La complicitat? Jo coneixia molt Las Migas, sabia que ella era la capitana del grup i admirava la seva capacitat de crear un projecte tant bonic; la seva capacitat com a empresària i la seva capacitat musical. Sí, en certa manera ens admirem l’una a l’altra i ens agrada la complicitat que es genera a l’escenari. De vegades estic cantant i quan la miro i veig que la tinc al costat se’m desperta una emoció molt especial. Què trobarà el públic bagenc que us descobreixi avui? Jo crec que reviurà cançons de dones, per a ells i per a elles, importants. De dones que ja no hi són i de contemporànies nostres. El públic reconeixerà moltes d’aquestes cançons i les escoltaran passades pel nostre sedàs: Una cançó que ja t’agrada a través de la nostra manera d’interpretar-la i de comunicar-la. Jo crec que són dos ingredients preciosos per dir: me'n vaig a veure aquest concert! Serà la segona vegada que participi en l’Abadal Music Fest. Va estrenar-lo amb Manu Guix. Què li atrau d’aquesta proposta? El lloc, que és molt especial i la sensació que vaig tenir la primera vegada. Tinc ganes de reviure -la. Crec que serà preciós, guitarra i veu en aquell marc tant bonic. És gairebé un paradís.

Més concerts

Divendres: Els Amics de les Arts

Presentaran al públic les cançons del seu nou disc Les paraules que triem no dir, un treball que va sortir el març, un any després del seu últim treball discogràfic Allà on volia. El maridatge es farà amb un Abadal Franc, «un vi jove, atrevit i franc». Aforament ple.

Els Amics de les Arts presenten nou disc / Imatge promocional

I dissabte, últim concert amb Mishima

El festival es tancarà dissabte amb Mishima, una de les bandes de referència de l’escena catalana, liderada per David Carabén. Per acompanyar la proposta musical del grup barceloní, el públic prendrà una copa d’«un vi intens i apassionat com és l’Abadal Matís»