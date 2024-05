Manel Camp presenta «Estimar» en conversa amb Miquel Pujadó

El pianista i compositor manresà Manel Camp presentarà el seu nou àlbum, Estimar, aquest dissabte (18 h), a la llibreria Ona de Barcelona, acompanyat del cantautor i escriptor Miquel Pujadó. Un acurat CD amb 9 temes i amb la imatge gràfica creada per l’artista manresà Josep Morral.

Com va explicar a aquest diari el compositor manresà a l’inici del projecte, Estimar és una selecció i una recreació de peces musicals que tenen un sentit en el seu recorregut vital, tant professional com personal amb l’amor (d’amistat, de parella, de professió, d’arrelament...) com a nexe d’unió. En total 9 temes d’artistes tan diversos com Carole King, Jorge Drexler, Sting o Billy Joel i amb una única peça d’original de Camp, Origen. El disc el presentarà al Conservatori el 24 de novembre.