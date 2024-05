El ‘Sex appeal’ de la manresana Meïa Santiago

Després de publicar l’any passat el premiat I Can’t Stay Away From You, un tema coescrit, produït i arranjat per Morris Hayes, exdirector musical i teclista de Prince, la manresana Meïa Santiago (Mireia Izquierdo, 1977) ha continuat la seva col·laboració amb Hayes amb el que és el seu nou senzill. La compositora i cantant bagenca, que des del 2018 viu i treballa a Nova York i que el 2021 ja va publicar el seu primer EP, Stoop nº6, acaba de treure a les xarxes Sex appeal, un tema coescrit per la mateixa Meïa, Hayes i Clare Steffen, autora, cantant i directora i fundadora del Festival de Cinema i Música Round the Globe (Oregon), un certamen amb el qual la seva impulsora -psicòloga i compositora- ha col·laborat en projectes musicals amb artistes de més de 30 països.

Si I Can’t Stay Away From You ja va ser guardonada en el Festival Purple Sky International Film Festival d’Hamburg en la categoria de millor cançó original, també va obtenir premi en quedar finalista en el festival promogut per Steffen. I va ser la promotora del certamen qui «em va escriure per dir-me que li havia agradat molt la cançó i que voldria col·laborar amb mi; que tenia una lletra que encaixava amb la meva personalitat», explica Santiago. Era Sex appeal, una paraula, diu, «que s’entén en qualsevol idioma». La manresana va treballar amb Steffen una lletra que, inicialment, era «més formal, com un estàndard de jazz dels anys 40 i 50, per atorgar-li un enfocament més actual». La manresana va contactar amb Hayes per «fer la producció plegats». I el tema «va crèixer».

Cançó «sensual»

Sex appeal, amb arranjaments de reggae -«per a mi, un gènere desinhibit»- pop i jazz és, diu, «una cançó sensual, amb una lletra fresca, despreocupada, molt estiuenca, per ballar, per passar-ho bé, per moure el cos» que ha fet que l’artista manresana surti del seu registre més habitual: «Les meves composicions són més melancòliques, més reflexives, i amb Sex appeal he trobat una altra manera de cantar, un registre diferent que m’ha sorprès molt positivament». La lletra de la cançó és una celebració «de la seducció i l’empoderament femení» d’una dona conscient de la seva sensualitat. Que no l’amaga. Que és lliure. Com una deesa Venus que, diu, «llença un encanteri al seu amant». D’aquí, la poma que sosté la manresana en la portada del senzill. Un so, si s’ha de trobar un paral·lelisme, molt «Dua Lipa, molt pop» amb una producció musical en la qual Hayes ha fet transitar les vibracions del reggae entre els arranjaments de la secció de vents que apunten al jazz abans de reprendre la tornada pop. El millor, diu Santiago, és el fet que, tot i no ser «americana, hi ha gent que aposta per mi, que m’ofereixen oportunitats de continuar treballant en la meva carrera». Avui, la nova cançó l’estrenaran, per exemple, en una ràdio de Memphis i la difusió es farà, també, a través de la mateixa plataforma de Round The Globe i del management londinenc de Paradise Hills Productions/RM2, amb qui ja va treballar en la promoció del seu primer EP.

Paper en un film independent

Meïa Santiago, que va començar als escenaris, ha participat en una pel·lícula «independent i experimental» dirigida per Levon Manoukian, titulada Roko Moro, que va ser premiat en una de les gales cinema de La Nacional Centro Cultural Español, on ella havia estat com a resident. «Tot suma. Enlloc més pots fer tanta xarxa com a Nova Yok».