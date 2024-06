Manresa reivindica el cant de sardanes

Onze corals manresanes han cantat avui sardanes a la plaça Puigmercadal en un acte on també hi ha hagut moments per la modernitat i la reivindicació. Aquesta trobada de corals s'ha emmarcat dins el programa de la capitalitat de la sardana de la capital de la comarca del Bages, títol que ostentarà durant tot el 2024.

Una de les membres de la comissió que organitza tots els actes de la capitalitat, Montserrat Sala, ha comentat que quan es preparaven els actes amb grups de treball de diversos àmbits, "un dels temes que més es demanava i que més va sortir en les converses va ser la recuperació de les sardanes cantades".

Cadascun dels onze grups de cantaires ha interpretat una cançó i després n'han cantat una de conjunta: la sardana de les monges d'Enric Morera i Àngel Guimerà amb arranjaments de Mariona Soldevila i Joel Díaz. La imatge de més de 200 cantaires seguint el mateix ritme ha estat una de les més espectaculars de la vetllada, que ha tingut un parell de moments destacats.

Portar reivindicació i modernitat

Les més de 200 persones que han fet de públic avui per tots els cantaires han pogut gaudir de peces clàssiques amb arranjaments actualitzats i de sardanes populars, però també s'han endut una sorpresa quan la coral Eswèrtia ha fet una reinterpretació del Coti x Coti del grup The Tyets. Ha estat una de les més aplaudides, per la frescor que ha aportat a l'esdeveniment en general.

Un altre dels moments destacats d'aquesta vetllada ha estat tota la interpretació de la coral inCORdis, que mentre la presentadora de l'acte explicava que "són una coral que entenen la música com una eina de canvi social", han tret una pancarta on hi deia "No hi ha Manresa sense l'Alternativa". A més a més, aquesta ha estat l'única coral que ha dut dansaires que han fet una demostració de la sardana davant l'escenari.

Les corals eren molt diverses i comptaven amb membres de totes edats, un dels grups més curiosos ha estat la vuitena que ha sortit a l'escenari: el grup vocal Quarta Justa, compost de només quatre veus femenines. Tampoc els feia falta ningú més perquè la seva interpretació de Sant Martí del Canigó de Pau Casals ha emocionat el públic.

L'organització havia posat més d'un centenar de cadires a la plaça, que abans de les set del vespre ja estaven ocupades, hi ha hagut més de cent persones que han seguit l'acte a peu dret o assegut a les escales de Puigmercadal. El president de Som Sardana, abans que comencessin els cants, ha dit que "la sardana ha de ser popular, hem de fer que sigui aquell himne que tots cantem i que tots sabem".