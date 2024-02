Fins al 25 de febrer, funcions en diversos horaris, a la carpa instal·lada a la zona dels Trullols. Espectacle Kirko en el qual Rosa Raluy converteix la força, l’habilitat i la creativitat en personatges de carn i ossos. Hi haurà números d’acrobàcies, malabarismes, equilibrisme, proeses aèries... Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com.

Festa de Sant Antoni, Santpedor

Avui, a les 11.45 h, repic de campanes a càrrec de la família Espinalt. A les 12.15 h, inici de la cercavila amb els Batukd’or i Tabarreta. Passarà pel carrer del Vall, plaça de l’Església, plaça de la Font, carrer Passeig i muralla de Manresa. A les 18 h, a Cal Llovet, ball amb Andreu i Susanna. Organització: Associació Hípica Equiset, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Carnestoltes, Avinyó

Avui, a les 18 h, a la plaça, enterrament de la sardina: rua mortuòria amb els Grallers d’Avinyó. Tot seguit, espectacle amb la Cia de Tal Palo. Per acabar, sorteig del Carnestoltes.

«Els Miserables», Cardona

Avui, a les 17 h, a l’auditori Valentí Fuster. També els dies 24 i 25 de febrer. En el marc de la programació dels Batecs Culturals, el grup de teatre El Traspunt proposa una ambiciosa posada en escena del musical coral basat en la novel·la de Victor Hugo. Entrades: 15 euros. A la venda a entrades.cardonaturisme.cat i a l’oficina de turisme, de dimarts a diumenge, de 10 a 14 h, i els divendres i dissabtes, també de 16 a 19 h.

«Peyu, l’home orquestra», Gironella

Avui, a les 18 h, a l’Espai Cultural Viladomiu Nou. Espectacle d’humor. En el marc del cicle Culturitza’t. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. A la venda a culturitzat.cat.

«The Party», Manresa

Avui, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Comèdia de Sally Potter, dirigida per Serg Belbel, amb un repartiment de luxe. El que comença com una celebració amistosa, acaba de manera inesperada a mesura que els convidats revelen notícies sorprenents. Entrades: 28, 26 i 6 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Flor de Sol, Castellbell

Avui, a la plaça de l’església de Santa Maria del Vilar es podrà observar la posta de sol a través de la Roca Foradada de Montserrat. A les 16 h, a l’església, xerrada Fotografiar la Flor de Sol a l’abast de tothom, a càrrec del fotògraf Jaume Morera Barreda. Fira de productes locals i Glop i Mos, copa de vi i tast de cinc formatges d’elaboració pròpia. Bar-restauració. Exposicions fotogràfiques La Cara Nord i Flor de Sol. Es proposta un concurs de fotografia amb tres premis de 100, 75 i 50 euros.

Orquestra Internacional Maravella, a Calaf

Avui, a les 16.30 i a les 18.30 h, al Casino de Calaf, dues sessions de concerts i, a continuació del segon concert, ball. Entrades per al concert i ball: 20 euros, i 17 euros per als socis. Entrades concert: 15 euros, i 12 euros per als socis. Entrades ball: 15 euros, i 12 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com i reserves al 93 869 83 77. També venda a taquilla, sempre que quedin entrades disponibles.

Festa de la Llum, Manresa

A les 16 h, a l’església del Carme, arribada de la Llum. Ho organitza: Centre Excursionista Comarca del Bages. A les 18 h, a la Sala Gran del Kursaal comèdia The party, de Sally Potter, dirigida per Sergi Belbel. A les 19 h, a l’Espai7 del Centre Cultural el Casino, inauguració de l’exposició del 62è Concurs de pintura ràpida de la Llum. Ho organitza: Cercle Artístic de Manresa. De 19 a 22 h, al Centre Històric, 10a edició de Jardins de Llum, festival d’art efímer entorn la llum i l’aigua. Hi haurà una trentena d’instal·lacions artístiques. Informació: wwww.manresacultura.cat/jardinsdellum. A les 19 h, a l’Espai 1522, vídeo instal·lació i performance Jardins de Llum: Cos Mineral: Aigua, sol, roca sedimentària, de Joana Sardà. A les 20 h, al pati de l’Anònima, Jardins de Llum: Quadres d’una exposició, acció pictòrica a càrrec de Txema Rico.

«Elti, el superheroi ecològic», Sant Fruitós

Avui, a les 18 h, al Teatre Casal Cultural. Espectacle de la Cia. T-Gràcia, en la qual un ratolí compromès amb el medi ambient viu envoltat de brutícia a la granja Nyic-Nyic. Entrades: 8 euros, i 6 euros per als socis de La Xarxa. A la venda a www.codetickets.com.

CineXic «L’univers en miniatura de No-No», Santa Maria d'Oló

Avui, a les 17 h, a l’Espai Hemalosa. Projecció de la pel·lícula de Wassim Boutaleb Joutei i Mathieu Auvray. A partir de 3 anys. En el marc del programa d’Òmnium.

Jardins de Llum, Manresa

