Canes (dia 9): Sean Baker apunta a Palma d'Or

Una de les grans sorpreses d’aquest Canes 2024 és el retorn d’un dels grans mites del cinema nord-americà dels anys vuitanta i noranta: Kevin Costner. El director guanyador dels Oscars amb Bailando con lobos ha tornat al mític Oest i ho ha fet amb un western d’una ambició megalòmana... i aquí només hem vist una primera de les seves quatre parts. Horizon. An American saga apunta maneres, tot i que li queda molt per demostrar si vol ser una gran declaració política i una advertència ecològica. Tot plegat explicat a través d’un relat sobre l’expansió dels immigrants europeus en terra americana, així com les arrels i les conseqüències de la seva guerra civil.

També des de Nord-amèrica, però des d’una perspectiva completament contemporània, s’ha presentat la que tothom considera com a molt probable Palma d’Or d’enguany: Anora, de Sean Baker, qui fa tres anys va presentar aquí amb èxit Red rocket, que també encertava en ser un retrat lúcid, implacable i divertit sobre el món sexual, com ho és, de fet, tota la seva filmografia. Anora segueix a una immigrant que treballa de prostituta a Brooklyn. Després de casar-se per amor amb un jove rus de la ciutat, els pares desembarcaran a la ciutat amb l’objectiu que la parella es divorciï. El film és una Ventafocs sexual que posa Baker entre els narradors independents més eficaços que té avui dia el cinema nord-americà.

Per acabar tanquem amb un dels millors cineastes italians de l’actualitat, Paolo Sorrentino, que competeix per sisena vegada al festival francès. Parthenope no és el seu millor film, però sí una nova carta d’amor al seu Nàpols natal, a través de la dona que dona títol al film, retratada durant diverses dècades carregades d’intensitat. Adquirida per la prestigiosa distribuidora A24 als Estats Units, Parthenope compta entre els seus punts forts amb una petita però prodigiosa interpretació del sempre camaleònic Gary Oldman.