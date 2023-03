L’autor Jordi Carrión i el dibuixant Sagar tornen a unir-se amb el volum il·lustrat ‘El Museu’ (Norma Editorial). El llibre, un assaig en forma de novel·la gràfica, ressegueix des de múltiples angles el Museu Nacional d’Art de Catalunya a través de tres protagonistes reals: el Vargas, coordinador de seguretat de l’equipament, la Roser, exsecretària de direcció, i el Josep Maria, un professor. Després de publicar a quatre mans el primer assaig en còmic a nivell europeu, ‘Gòtic’, el nou volum esdevé un catàleg de vinyetes del museu ordenat en quatre capítols que ressegueixen la història de l’art -romànic, gòtic, renaixement i barroc i modern- ordenats cronològicament. El projecte busca apropar al gran públic el funcionament dels museus.

‘El Museu’ vol connectar amb el gran públic a través de llenguatge universal del còmic i tracta l’art a través d’una mirada contemporània, fent al·lusió també al paper de les xarxes socials. Parteix dels assentaments de Montjuïc i l’origen de Barcelona per comprendre i fer un recorregut per la història de la ciutat i de Catalunya. Les pintures murals romàniques, els retaules gòtics i la pintura moderna desfilen en aquest assaig narratiu i visual de la mà de figures com el poeta i sacerdot Jacint Verdaguer, el pintor Pablo Picasso i Francisco de Goya, autor de tres obres de la col·lecció del MNAC i amb qui el lector veurà dialogar amb Jovellanos.

Un dels aspectes que ha destacat Jordi Carrión, escriptor de l’assaig, durant la roda de premsa d'aquest dilluns, és que de seguida van ser conscients de la poca presència de dones pintores. Aquest fet els va portar a plantejar-se el projecte buscant històries i “obres fonamentals” d’artistes femenines per incorporar-les al llibre, com són Lluïsa Vidal o Carmen Amaya. El capítol 'Gòtic', que forma part d’aquest nou volum, és una readaptació del llibre publicat anteriorment (Gòtic, Norma Edutorial, 2018) per els mateixos autors. “Hem tret alguna vinyeta, amb una adaptació més polida i amb algun canvi de guió”, ha explicat Jordi Carrión.

El dibuixant Sagar ha afirmat que el paper principal d’aquest estil artístic del llibre és “treure solemnitat al mateix museu” i fer-lo més “accessible al públic”. Aquesta intenció es plasma al llarg del relat que culmina parlant de l’art rupestre com la llavor i l’origen que concep la idea de museu. Sagar ha remarcat que esperen que el volum “generi una lectura nova de la visita en aquest museu”.