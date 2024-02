L'escriptor noruec Jo Nesbø (Oslo, 1960) rebrà aquest dijous el Premi Pepe Carvalho en el marc del 19ena edició de la BCNegra. Es tracta d'un guardó que destaca la seva trajectòria literària i del qual s'ha mostrat content i orgullós. L'autor ha assegurat que estima la novel·la negra perquè li permet assolir una relació "molt íntima" amb el lector, un contracte que es converteix gairebé en una "llicència" per manipular-lo. Nesbø també ha reflexionat al voltant de la popularitat del gènere, que esdevé una eina per parlar de temes com la condició humana, la societat i la moralitat. "En molts aspectes la novel·la negra ha pres el relleu de la literatura religiosa tradicional, però la moderna te més a veure amb els individus", ha subratllat.

L'escriptor ha publicat, recentment, el seu nou llibre 'La casa de la nit' (Proa) en el qual converteix un argument de novel·la clàssica de terror en un thriller complex i renovador. La trama gira al voltant d'en Richard Elauved, que arran de la mort dels seus pares ha anat a viure amb la seva tieta i el seu oncle al poble remot de Ballantyne. En Richard es guanya ràpidament la reputació d'inadaptat, i quan un company de classe desapareix, tothom sospita que ell n'és el responsable.

Per Nesbø tornar al gènere del terror "no és nou", ja que ha assegurat que suposa recuperar "les seves arrels". En aquest sentit, ha explicat que, de petit, sempre era ell qui explicava històries a la resta, i aquests li demanaven – precisament – perquè se li notava "la por". "M'espantava tot, soc aquest tipus de persona i, de fet, la imaginació em duu a llocs on sento molta por, però també és la gasolina de la meva escriptura", ha relatat.

En aquesta ocasió el protagonista no és el seu personatge predilecte Harry Hole, de qui ha assegurat que hi haurà més entregues, però també un final, tot i que no ha volgut especificar quan podria arribar. "No és que expressi els meus valors, idees polítiques ni tan sols el meu humor a través seu, però sí que crec que és impossible no fer servir el teu propi caràcter per construir els teus personatges", ha insistit, "en Harry és cada vegada més el centre de la novel·la, un detectiu dur, però també un ésser humà".

La relació que tenen és també complexa, ja que l'escriptor reconeix que hi ha un gran nombre d'històries que vol explicar, però que sempre acaba tornant a Hole. "A vegades tinc idees noves, més fresques, i m'allunyo, però a la vegada és un personatge que m'atrau", ha reconegut. Per això l'ha definit com aquell amic "amb qui després de passar una setmana" no li truques el dilluns.

Un premi molt significatiu

La visita de Nesbø a la capital catalana s'emmarca en la celebració de la nova edició de la BCNegra, que ha guardonat l'autor amb el Premi Pepe Carvalho. Preguntat per si l'escriptor es veu a si mateix com un representant de la novel·la negra nòrdica, aquest ha contestat que simplement es concep com un "narrador d'històries" i ha recordat que des de sempre ha estat molt influenciat per la tradició americana. "Entenc el que es diu, però no em veig un portaveu ni representant de res perquè tinc la sort que hi ha hagut escriptors que han obert la porta abans", ha conclòs.

El guardó distingeix l'escriptor que ja amb la seva primera novel·la 'Flaggermusmannen' va ser guardonat amb el premi Riverton a la millor novel·la negra noruega i el premi Grassnøkkelen a la millor novel·la negra dels països nòrdics. Els seus llibres s'han traduït a més de 40 idiomes, entre els quals hi ha el català. En l'acte d'aquest matí, el comissari del BCNegra, Carlos Zanón, ha fet valdre "la generositat" de Nesbø per articular unes novel·les d'allò més riques, que compten amb diferents "subtrames".

"La sensació és que sempre passen coses, explicades a través de la seva mirada literària on ens presenta una societat que també presenta certes esquerdes", ha afegit. Per això ha insistit que la visita de l'autor és d'allò més rellevant i que els agradaria repetir en més ocasions. "Hi ha molts escriptors que voldrien ser Jo Nesbø, però només n'hi ha un", ha subratllat.