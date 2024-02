El periodista i historiador manresà Jordi Cumplido s’estrena com a traductor amb un relat basat en uns fets reals que ens recorden el dolor que van causar les guerres dels Balcans als anys 90.

La jove i infortunada protagonista de la novel·la, un relat marcadament antibel·licista, ens presta la seva mirada per veure l’horror dels crims perpetrats en un petit poble de Bòsnia que podria ser qualsevol petit poble d’un altre país quan la guerra hi fa estada. Rebuda amb més interès a Croàcia que a Sèrbia, tal com ens explica Cumplido, l’obra de l’autora bosniana trenca un «tabú», en paraula del traductor. «Es va trigar anys a fer novel·les sobre la violència de la guerra», afegeix. Jordi Cumplido, que fa poc ha publicat una història de Iugoslàvia, viu a Belgrad i parla serbi. «La semblança amb el croat és molt gran», apunta, «canvia el lèxic només un 10 o un 20 per cent». Amb A finals d’estiu, Blazevic contribueix al fenomen de «trencament» de la «monotonia de la narrativa balcànica». Els principals reptes en la traducció van ser «les frases molt curtes i la voluntat de l’autora d’explicar la tragèdia amb una poètica narrativa i, d’altra banda, els tecnicismes». Al març, el segell manresà treurà La pimpinella blava, una utopia feminista de Svetlana Sla