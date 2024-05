Edicions 62 commemora el centenari de la mort de Joseph Conrad amb la publicació de 'Joventut i altres narracions'

Edicions 62 commemora el centenari de la mort de Joseph Conrad amb la publicació dels seus relats majoritàriament inèdits en català. 'Joventut i altres narracions' agrupa narracions breus, traduïdes per Ricard Vela, que permeten apropar-se a l'autor. Els sis contes corresponen als llibres de relats de Conrad i aborden un ampli ventall temàtic com per exemple el món marítim, l'emigració, l'extremisme polític o la mort.

Nascut a Ucraïna de pares polonesos, l'autor va començar a escriure novel·les després d'un llarg període de mariner i, de fet, la seva experiència a alta mar es fa palesa en la seva literatura. Entre les seves obres més conegudes destaquen 'Lord Jim', 'El cor de les tenebres', 'Nostromo' o 'L'agent secret'.