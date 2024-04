La manresana Shalana Rodríguez presentarà el concurs lingüístic "Fang!" de SX3

La tiktoker manresana Shalana Rodríguez presentarà 'Fang!', el nou concurs lingüístic del canal infantil SX3 (l'antic Super3). Es tracta d'una de les novetats en la programació de la cadena que s'estrenarà aquest divendres 19 d'abril i que té per objectiu fomentar l'ús correcte del català entre el públic més jove.

El concurs, que barreja característiques d'"Humor Amarillo" i "El gran dictat", enfrontarà en cada episodi alumnes de 6è de primària de dues escoles de tot el territori català que s'enfangaran en diferents proves mentre posen a prova el seu català. De la Catalunya central hi participa l'escola l'Espill de Manresa. En declaracions a Regió7, Rodríguez veu la proposta com una oportunitat perquè "la canalla s'animi a parlar el català en el seu temps de lleure i altres contextos de la seva vida, que no només sigui a l'escola".

La bagenca, juntament amb l’actor Marc Andreu, presentarà els dotze capítols que conformen el concurs i que s'estrenaran cada divendres a les 21 hores al SX3. Tots els episodis estaran disponibles a la plataforma digital 3Cat.

Aquest no és el primer cop que la manresana és al capdavant d'un programa per promoure i difondre l'ús del català. Anteriorment, ha estat l'encarregada de presentar 'Déu n'hi do' de RTVE Catalunya. La manresana es va fer popular a TikTok (@shalanazzz) per penjar vídeos cantant al cotxe, però al seu compte dins la plataforma de vídeos curts també comparteix una sèrie de clips divulgatius on exposa castellanismes i ensenya la forma correcta d'utilitzar la llengua.