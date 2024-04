Els escriptors aprofiten Sant Jordi per acostar-se als seus lectors en una diada carregada d'il·lusió

Els escriptors han aprofitat aquest dimarts per acostar-se als seus lectors en una diada carregada d'il·lusió. Ho han fet des de primera hora del matí, en un Sant Jordi que es preveu intens, però el qual afronten amb gran il·lusió, precisament per la possibilitat d'establir contacte amb la gent. En declaracions a l'ACN, diversos autors explicaven que es tracta d'una experiència "feliç i bonica" que els permet intercanviar opinions, compartir emocions i parlar de les seves obres recents, però també de les antigues. A més, asseguren que encara hi ha moltes persones que s'esperen al 23 d'abril per comprar els seus llibres preferits, tot i tenir-ne "moltes ganes".