Món Sant Benet s’erigeix com a referent per al turisme familiar i de congressos

El complex cultural de Món Sant Benet, gestionat per la Fundació Catalunya La Pedrera, s’ha erigit en un dels principals referents turístics de la Catalunya central, amb una oferta diversificada i un ampli ventall de públic. El monestir bagenc aposta pel turisme cultural i familiar, però també s’ha fet un lloc entre l’oferta relacionada amb els congressos i les convencions. L’any passat van passar pel conjunt un total de 173.513 visitants, una xifra que s’acosta molt a la d’abans de la pandèmia, quan el comptador es va posar a zero. El conjunt, ubicat a Sant Fruitós, ha forjat una àmplia oferta d’activitats vinculades al monestir i a l’alimentació i la ciència, a través de la Fundació Alícia. El monestir benedictí de Sant Benet és un dels conjunts monàstics de l’Edat Mitjana més ben conservats de Catalunya, que l’any 2000 va ser adquirit per l’Obra Social de Caixa Manresa. Després de la seva restauració es va integrar en el conjunt de Món Sant Benet, que va obrir portes al públic l’any 2007. Amb els anys, el complex ha anat diversificant la seva oferta i, més enllà de les visites medieval i modernista que es poden fer al monestir, ofereix un ampli ventall d’activitats durant tot l’any.

L’any passat Sant Benet va ser visitat per 173.513 persones. D’aquestes, 72.300 hi van fer cap per participar en les experiències i activitats culturals, mentre que la resta de visites es van concentrar a l’Hotel Món, a les tres propostes de restauració (la Fonda, l’hotel i L’Ó, amb una estrella Michelin) i als congressos i convencions. Montse Duocastella, coordinadora de Serveis Culturals de Món Sant Benet, assegura que la pandèmia «va ser un revés, però a la vegada també un estímul per buscar noves fórmules i, arran d’això, han sortit noves propostes d’activitats, que han sigut molt positives». Assegura també que el complex «viu un moment dolç», amb una bona recuperació i una dinàmica ascendent, que l’apropa a les xifres prepandèmia, que el 2019 superaven els 200.000 visitants.

El Pessebre Vivent de Sant Benet va rebre en la darrera edició 4.000 visitants | ARXIU/ALEX GUERRERO / Queralt Casals

Els dos pilars de l’oferta d’activitats que ofereix tot l’any són les experiències permanents: la medieval, que recorre les estances més emblemàtiques del monestir en un viatge sensorial pels seus mil anys d’història, i la modernista, que endinsa el visitant a la residència d’estiu del pintor Ramon Casas. Segons Duocastella, les dues propostes fan «un viatge en el temps que, més enllà de veure la pedra nua, apel·la als sentits», amb hologrames, projeccions audiovisuals i efectes sonors.

D’un temps ençà, des de Món Sant Benet s’ofereixen activitats familiars aprofitant la temporalitat, les anomenades Operacions, que permeten «compartir una petita aventura en família». La darrera ha estat l’Operació Pasqua, que convidava a les famílies a participar en la cerca d’ous de colors als jardins de la Casa de l’Amo i la realització d’una petita mona de pasqua. Aquest format es replica en altres períodes de l’any com, per exemple, a l’estiu amb l’Operació Gelat o a l’hivern amb l’Operació Reis d’Orient. «Això ens ha donat un calendari anual que, a més, ens genera un públic que és recurrent», apunta la coordinadora de Serveis Culturals. Pel que fa a les activitats familiars, actualment també s’ofereix el taller La cuina en joc en diverses dates els dissabtes al matí. Aquesta és una activitat pensada per a realitzar en família a on petits i grans aprenen, tot jugant, algunes de les particularitats del producte de temporada, el reaprofitament i alguns trucs contra el malbaratament. A banda de les dues visites al monestir i les activitats adreçades al públic familiar, actualment el conjunt monumental també ofereix l’activitat El misteri de Sant Benet, els dissabtes a la tarda, que convida al visitant a resoldre, a través de pistes, el misteri d’un crim que va tenir lloc entre les parets mil·lenàries del monestir. Es tracta d’una activitat per a públic adult i infants més grans, que permet a l’equipament «treballar diferents segments perquè cadascú tingui la seva raó per venir i conèixer aquest espai».

El taller «La cuina en joc» és una de les activitats familiars que s’ofereixen | MÓN SANT BENET / Queralt Casals

Els elements patrimonials de Sant Benet i les activitats culturals que s’organitzen al seu entorn capten un ventall molt ampli de visitants. «El públic de Sant Benet és molt variat perquè l’oferta té molts calaixos. El paisatge entre setmana és un i el cap de setmana un altre», subratlla. De dilluns a divendres el protagonisme és per a les escoles, grups, associacions, agències de viatges i públic de congressos i el cap de setmana el visitant és més familiar. «Intentem oferir a tothom un per què i una motivació per venir», afirma. La diversitat de propostes fa que es retroalimentin entre elles com és el cas, per exemple, del públic de congressos, «que la majoria de vegades també acaba fent visites» o dels paquets d’activitats que s’ofereixen.

La residència d’estiu del pintor Ramon Casas protagonitza la visita modernista | MÓN SANT BENET / Queralt Casals

Món Sant Benet, treballa també per obrir-se cada cop més al públic estranger. En aquest sentit, Duocastella apunta que «hi ha un camí obert que pensem que és molt interessant de treballar en el futur i que està donant els primers fruits i n’estem contents». En aquesta línia, durant els darrers anys les visites medieval i modernista que es fan al monestir han incorporat l’opció de fer-les amb audioguia, un fet que «permet molta més adaptabilitat per al públic internacional i ha sigut un salt que et posiciona cap al turisme estranger».

A Sant Benet hi passen coses contínuament i té una programació viva amb propostes diferents per a cada època de l’any. Una de les més rellevants és el Pessebre Vivent, l’únic de tot Catalunya que es desenvolupa íntegrament dins un monestir medieval i que, a més, combina les escenes clàssiques de pessebre amb quadres quotidians de la vida medieval i monacal. La cita nadalenca «és un element que genera molta notorietat» a l’equipament i aquesta darrera edició, que ha sigut la quarta, amb un parèntesi durant la pandèmia, va rebre un total de 4.000 espectadors. Va ser «la més concorreguda de totes i la de la consolidació».

«L’experiència medieval» fa un viatge sensorial pel monestir de Sant Benet | MÓN SANT BENET / Queralt Casals

Totes les activitats i accions que s’impulsen al complex de Món Sant Benet responen als valors impulsats per la Fundació Catalunya La Pedrera com «la preservació i difusió del patrimoni cultural, el medi ambient o l’educació científica». Per això, Duocastella subratlla que «som oci i som cultura, però també tenim una marca».

Tot plegat, fa de Món Sant Benet un complex heterogeni, però complementari i visitar-lo es converteix en un viatge per als cinc sentits on la cultura, l’oci, el patrimoni, l’alimentació, la ciència i la natura formen un calidoscopi d’experiències que posicionen l’equipament com un referent del turisme familiar i de congressos.

