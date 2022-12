Francisco Pla (València, 1967) ha estat nomenat nou director Regional Catalunya de BBVA, en substitució de Joan Piera, que ha completat la seva dilatada trajectòria professional a l'entitat. Pla s'ocuparà de la direcció de banca d'Empreses i Corporacions de BBVA a Catalunya, càrrec al qual arriba després de ser director Regional Centre de l'entitat financera des del 2014.

El nou director regional dependrà de Fernando Alonso, director d'empreses i corporacions de BBVA a Espanya. Arriba a aquest lloc amb la mirada fixada a posar en valor el servei que l'entitat ofereix a les empreses, en el qual hi haurà un equip d'experts en palanques clau per al teixit empresarial, com són la innovació, la internacionalització, la banca d'inversió o la sostenibilitat . "La descarbonització de l´economia és una oportunitat real i una de les palanques clau que han de tenir en compte les empreses del territori", ha destacat. Ha recordat que "BBVA va ser pioner en digitalització i un dels primers bancs a enfrontar-se al repte de la sostenibilitat, amb l´objectiu d´aportar valor afegit a les empreses i acompanyar-les en els seus plans de futur".

Francisco Pla és llicenciat en Dret per la Universitat de València, PDD per l'IESE de la Universitat de Navarra i MBA a l'IE de Madrid. Fa 30 anys que està vinculat a BBVA. Va començar la seva carrera a Banca Comercial i, poc després, es va incorporar a la xarxa de Banca d'Empreses, on ha estat director de la Regional Est i de la Regional Centre. El nou director regional és casat i té dos fills.

Actualment, l'àrea de Banca d'Empreses i Corporacions de BBVA a la Regional Catalunya disposa d'una xarxa de 19 oficines repartides per tot el territori, que inclou centres especialitzats en empreses, oficines de corporativa, 'real estate' i institucions.