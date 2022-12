El Ministeri de Política Territorial destinarà 24 milions d'euros a la digitalització d'ajuntaments i altres ens locals a Catalunya. Segons ha detallat aquest dijous el Govern espanyol en un comunicat, els recursos es destinaran a poblacions d'entre 20.000 i 50.000 habitants, així com a les diputacions, consells insulars i altres organitzacions. Per al 2023 ja es preveu una tercera convocatòria per a la digitalització de les entitats locals en què també es faran servir fons d'origen europeu per impulsar la transformació digital i la modernització de les entitats locals. Els ajuntaments escollits podien presentar els seus projectes des del mes de setembre, amb la convocatòria anunciada per la ministra de Política Territorial del Govern, Isabel Rodríguez.

Les subvencions tenen com a prioritat la millora de l'accessibilitat dels serveis públics digitals a ciutadans i empreses, la reducció de la bretxa digital, i la millora de l'eficiència i eficàcia dels empleats públics. A més, les ajudes també pretenen aprofundir en la reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes i en l'ús actiu de tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis. La ministra de Política Territorial i portaveu del govern central, Isabel Rodríguez, ha assenyalat que l'objectiu "és injectar 154 milions d'euros del Fons de Recuperació als ajuntaments per apropar l'Administració local als ciutadans i facilitar-los els tràmits i gestions amb propostes innovadores que millorin la prestació dels serveis públics". Els criteris d'assignació de la convocatòria d'ajudes d'aquest 2022, a les quals s'han presentat 295 entitats de tot el país, han estat consensuats amb la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL) i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Un total de 242 ajuntaments de tot Espanya que compten entre 20.000 i 50.000 habitants es beneficiaran en la convocatòria d'aquest any amb subvencions, així com 53 diputacions provincials, cabildos, consells insulars, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla o comunitats autònomes uniprovincials.