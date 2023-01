L'arribada de l'elèctric "amenaça" l'ocupació al sector automobilístic

La transició al vehicle elèctric derivarà en ajustos de plantilles a la indústria automobilística espanyola, que el 2023 afronta un any clau, amb la negociació de nous convenis i l'arribada de fons europeus per a electrificar les plantes.

Aquesta aposta per l'electrificació, que es posiciona com la vàlvula de salvació per a un sector que no s'ha acabat de recuperar després de la pandèmia i s'enfrontarà en els pròxims anys a un nou model de mobilitat en el qual cada vegada existeixen més alternatives al vehicle privat, requerirà nous perfils professionals per a respondre a la demanda. Segons els experts, la càrrega de treball de l'elèctric és fins a un 50% menor que la que requereix la fabricació dels vehicles de combustió tradicional, la qual cosa fa necessària la formació i reconversió dels professionals del sector, així com l'arribada d'uns altres amb major qualificació.

En aquesta línia es va pronunciar fa uns mesos el president de Seat i Cupra, així com de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), Wayne Griffiths, en sol·licitar el suport de les administracions per a formar personal, ja que l'elèctric no suposa "tanta quantitat, però sí més qualitat" en l'ocupació.

Seat i Volkswagen

Precisament Seat va signar l'any passat un nou conveni col·lectiu a les seves fàbriques catalanes que inclou un pla de sortides voluntàries que afectarà 1.330 empleats de la plantilla del fabricant -uns 15.000 treballadors- fins a 2026, per fer front a l'excedent d'ocupacions que suposa el cotxe elèctric. En un primer moment, la companyia, que ha prorrogat l'actual expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 30 de juny per la incertesa del mercat, va xifrar en 2.800 les sortides necessàries per fer la transició cap a l'elèctric.

Amb aquests moviments, Seat es prepara per produir a partir del 2025 al seu centre del Prat de Llobregat la plataforma per a elèctrics de petita grandària de la companyia, batejada com Small BEV. A la planta que té Volkswagen, grup alemany al qual pertany Seat, a Landaben (Navarra), malgrat que el conveni finalitza a la fi d'enguany, s'espera que l'empresa posi sobre la taula mesures similars a les pactades en Seat per a continuar impulsant l'electrificació durant aquesta dècada.

A més, Volkswagen començarà a desenvolupar la gigafactoría de bateries a Sagunt, que rebrà una part de les ajudes que es va adjudicar el grup en la primera convocatòria del Perte del Vehicle Elèctric i Connectat (VEC) i preveu la creació de prop de 4.200 ocupacions directes.

Ford i Mercedes

Más incertesa tenen els 6.000 treballadors de la planta que el fabricant estatunidenc Ford té a Almussafes, que segueixen sense conèixer amb precisió els plans de la companyia per iniciar la transició a l'elèctric. Les negociacions per dur a terme un ajust de plantilla que es preveu inevitable començaran enguany, a l'espera que Ford xifri la quantia de les inversions que dedicarà a la fàbrica valenciana per a la seva electrificació, després de renunciar a les ajudes del Perte.

A això se suma la pèrdua durant aquest any de diversos models que reduirà encara més una càrrega de treball ja minvada després de la pandèmia, encara que mantindran el Kuga, estrella de la producció valenciana.

Tot el contrari succeeix a la fàbrica que té l'alemanya Mercedes a Vitòria, on a partir del 2025 es produirà una nova furgoneta mitjana elèctrica que no s'oferirà com a model amb motor de combustió, i comportarà una inversió de 1.200 milions per a adaptar les instal·lacions.

Stellantis i Renault

El grup francès Stellantis, amb fàbriques a Figueruelas (Saragossa), Vigo i Madrid, haurà de negociar nous convenis durant aquest any, i sembla probable que s'estendran els ERTO durant els pròxims mesos. Respecte a l'arribada de l'elèctric a les seves plantes, Stellantis ja fabrica models d'aquest tipus Figueruelas (Corsa i s'espera que pròximament el Peugeot 208E), Vigo(Peugeot 2008 i altres comercials compactes) i Madrid (Citroen C4).

A la també francesa Renault, que té fàbriques a Valladolid, Palència i Sevilla, no s'esperen ajustos de plantilla, ja que la companyia ha decidit que a Espanya es dugui a terme la hibridació dels seus vehicles, mentre que l'elèctric pur el desenvoluparà a França.

Més ajudes i punts de càrrega

Malgrat l'aposta decidida dels fabricants pel vehicle elèctric, el sector continua reclamant mesures perquè la transició sigui un èxit, entre les quals destaquen un major volum d'ajudes per a la compra d'aquesta mena de vehicles, deduccions fiscals i el desenvolupament d'una infraestructura de recàrrega suficient.

En aquest sentit, Espanya continua estant molt endarrerit respecte a la resta de socis europeus, amb una penetració de l'elèctric que no aconsegueix el 10%, segons les dades d'Anfac, mentre que la mitjana europea se situa en el 20%.

Així mateix, les matriculacions de turisme electrificats (elèctrics purs i híbrids endollables) es van situar el 2022 en 78.329 unitats, per sota de l'objectiu marcat a l'inici de l'any de 120.000.

No obstant això, la producció d'aquesta mena de vehicles va arribar fins al novembre a les 241.460 unitats, gairebé el 12% de la producció anual de les plantes espanyoles.