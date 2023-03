El Mobile World Congress (MWC) s'ha consolidat com un congrés que va més enllà del mòbil, amb aplicacions en altres camps, com ara el de la salut. Les innovacions presents al saló tecnològic marquen el camí de com serà el futur dels hospitals amb l'explosió de la intel·ligència artificial en medicina preventiva o l'arribada de robots cirurgians més eficients. Així, un any més, les presentacions dels últims dispositius plegables i el desenvolupament del 5G han compartit espai amb propostes com un exoesquelet robòtic que permet a una persona amb una lesió medul·lar posar-se dempeus, caminar o seure o un test per diagnosticar malalties futures a partir de la sang.

El sector de la salut és un dels àmbits no directament relacionats amb la tecnologia mòbil que té més pes al saló, que aquest any ha inclòs una recreació de com pot ser un hospital del futur al pavelló 6. "Un hospital amb tecnologia té més sentit que un telèfon mòbil amb una càmera amb més megapíxels", ha reflexionat Rod Menchaca, conseller delegat d'AIS Channel, una plataforma en línia que funciona com un 'Netflix' per a cirurgians, i encarregat d'ajuntar tots els projectes.

Robots per fer cirurgia híbrida

A la zona hi ha des de lliteres de cartó que es poden muntar ràpidament en casos de desastres naturals com les de Font Packaging Group fins a robots quirúrgics d'última generació com els de la catalana Rob Surgical, especialitzada en operacions abdominals.

Després d'anys de desenvolupament, Rob Surgical està pendent de rebre autorització per començar aviat les proves clíniques amb la intenció d'impulsar un tipus de robòtica més flexible, més ràpida i més barata que la que es fa servir fins ara a les sales d'operacions, com el model Da Vinci. Aquest tipus de cirurgia híbrida, ideada per experts de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), permet que combinar la intervenció de l'aparell en els moments en què es requereix més precisió amb les maniobres manuals dels cirurgians. D'aquesta manera, s'aconsegueix universalitzar la cirurgia d'alta precisió i adaptar-se a les necessitats del pacient i professional.

També en aquesta zona ha acaparat moltes mirades l'exoesquelet d'Able Human Motion, que permet caminar a les persones tetraplègiques o amb mobilitat reduïda gràcies a sensors similars als que porta un mòbil. "Detecten les orientacions del tronc superior. Quan el pacient mou el pes endavant la màquina ho interpreta i fa el moviment perquè avanci", ha detallat el fundador de l'empresa, Alfons Carnicero. L'exoesquelet és el "més lleuger i el més econòmic del mercat" gràcies a les innovacions en els motors elèctrics i té un cost d'uns 60.000 euros.

Ara mateix, el dispositiu s'ha provat en hospitals, clíniques i centres de rehabilitació, però s'està desenvolupant una segona generació d'exoesquelets perquè les persones amb paràlisi ho facin servir a casa d'aquí a "dos o tres anys".

Intel·ligència artificial per detectar més càncers

Després de setmanes de debat sobre els sistemes com ChatGPT, la intel·ligència artificial ha arribat amb força a les aplicacions que han presentat les més de 2.000 empreses presents al MWC i l'àmbit de la salut no ha sigut cap excepció. Moltes de les start-ups presents al saló de les empreses emergents, el 4 years from now (4yfn), han presentat apostat per aquesta tecnologia per millorar la medicina preventiva.

Per exemple, a partir de l'anàlisi de les imatges milers de TACs abdominals es pot detectar malalties precursores de càncers de pàncrees, que és un dels més mortals, amb tan sols cinc mesos d'esperança de vida perquè s'acostuma a trobar quan ja s'ha fet metàstasi.

Un software desenvolupat per l'empresa Sycai Medical compara els resultats de les proves i detecta les fases inicials d'unes lesions quístiques que estan presents en el 21% de la població, i la meitat de les quals no es detecten. La tecnologia desenvolupada permet distingir les lesions benignes –el 99% del total– de les que acabaran "malignitzant" i desenvolupant un tumor.

"La intel·ligència artificial s'ha democratitzat. És una tecnologia que està present a les empreses, però al sector salut anem una mica tard, en el món sanitari estem ara iniciant i portant les solucions als hospitals", ha explicat la fundadora de l'start-up, Júlia Rodríguez. L'empresa emergent està integrada amb un dels majors proveïdor d'imatges mèdiques a Catalunya, el Centre UDIAT del Parc Taulí de Sabadell i està treballant amb Hospital Vall d'Hebron, de Mataró o de Santiago de Compostela, així com un hospital alemany i una incipient col·laboració amb un centre dels Estats Units.

Realitat augmentada per planificar cirurgies

La intel·ligència artificial combinada amb la realitat virtual i augmentada també pot permetre planificar millors cirurgies cardíaques. El projecte VirTest és una plataforma on el metge pot provar diferents dispositius que es faran servir a la intervenció i simular "com es comporten en el cor específic del pacient", per una representació 3D elaborada a partir d'un TAC, segons ha explicat el seu impulsor, l'investigador Jordi Mill.

La iniciativa de VirTest busca compensar la manca de visió de les operacions mínimament invasives que cada cop són més freqüents en les cirurgies de cor. El projecte es troba en fase de proves i s'ha testejat a centres com l'Hospital Clínic, l'Hospital de Sant Pau, el Puerta del Mar de Cadis i el Rigshospitalet de Dinamarca i està buscant inversors externs per poder començar els assaigs clínics.

Test per predir malalties futures

També al 4YFN s'ha pogut veure un test d'ARN per prevenir malalties futures a partir de l'anàlisi dels 22.000 gens del cos humà, una tecnologia "totalment nova" per prevenir afeccions cròniques relacionades amb mals hàbits desenvolupada per Exheus. L'objectiu d'aquest projecte és augmentar els anys de vida amb salut i que les malalties apareguin el més tard possible. "En els darrers 30 anys de la nostra vida només tenim 27 mesos de salut", ha avisat.

Per exemple, els estudis mostren que 7 de cada 10 pacients tenen inflamació crònica de baix grau relacionada amb l'estrès o la mala alimentació, "la principal causa que després genera malalties cròniques". L'start-up busca finançament de 2 milions d'euros per fer la validació clínica i començar a comercialitzar el test a escala internacional. Ara mateix, tenen dos testos al mercat que es poden trobar en centres i clíniques privades, amb un cost de 400 euros.