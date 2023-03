Els bancs es comprometran oficialment aquest dijous a mantenir les llibretes d'estalvi als seus clients de més de 65 anys que ja tinguin aquestes cartilles. Aquesta és la principal conclusió que sorgirà de la reunió que mantindran a la tarda la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, amb les patronals bancàries (CECA, AEB i Unacc), representants de la gent gran i l'associació de consumidors Asufin, segons ha pogut saber 'El Periódico', del mateix grup que aquest diari. Les entitats, així, faran oficial una promesa de les últimes setmanes, encara que cal veure si ho faran mitjançant la seva inclusió en el 'protocol estratègic per reforçar el compromís social i sostenible de la banca', que van segellar el juliol del 2021 i van ampliar el febrer de l'any passat amb mesures per a millorar l'atenció a majors i persones amb discapacitat.

El Govern i les associacions bancàries fa dies que preparen la trobada i a última hora d’aquest dimecres continuaven perfilant-ne els últims aspectes. El Ministeri d'Economia, així, ha instat la banca a fer explícit el compromís de mantenir les llibretes i incloure-ho al protocol, mentre que el sector estava disposat a mantenir les llibretes però tenia més dubtes sobre la necessitat i conveniència d’incloure-ho al protocol. També ha estat en debat si garantir el manteniment dels caixers automàtics que permeten operar amb les llibretes, de manera que les cartilles es puguin actualitzar tant als caixers com a finestreta.

Un aspecte en què hi ha hagut diferències entre Economia i les patronals és el seguiment del compliment del pla per a la gent gran. El ministeri ha proposat que es creï un comitè format per tres representants del sector i tres usuaris, la primera missió dels quals seria fer un diagnòstic sobre quines millores serien pertinents i proposar mesures concretes, en principi en un termini de tres mesos. El sector, en canvi, és partidari de fer aquest seguiment mitjançant altres vies, com a través del seu Observatori de la Inclusió Financera amb el compromís que aquest mantingui reunions periòdiques amb els majors, com ja fa.