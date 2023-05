Els préstecs hipotecaris per comprar habitatges van caure el 29,4% al març en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins als 4.520, segons les dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Es tracta del descens interanual més pronunciat de l'últim any, que confirma la tendència a la baixa en la concessió d'hipoteques derivat de les pujades dels tipus d'interès, segons els notaris. La baixada de Catalunya supera en tres punts la mitjana de l'Estat, que es va situar en el 26,4% interanual. Pel que fa a les compravendes d'habitatges, van empitjorar el 12,5% en comparació amb fa un any, fins a les 9.551 operacions. En canvi, el preu mitjà per metre quadrat va pujar un 2,4%, fins a 2.015 euros.

El preu mitjà a Catalunya es va situar per sobre de la mitjana estatal, que en el tercer mes de l'any va ser de 1.580 euros. Pel que fa a la constitució de societats, van pujar un 13,3% interanual al març, fins a 2.592 operacions. Les dades publicades aquest dilluns pels notaris també revelen que la compravenda d'habitatges per part de ciutadans estrangers van augmentar el 24,4% durant el 2022 a Catalunya, fins a les 21.774 operacions. Per nacionalitats, van destacar els francesos i els alemanys.