El salari d’un infermer que treballa a la unitat de cures intensives (UCI) a Espanya pot variar en funció de diferents factors, com l’experiència laboral, la ubicació geogràfica, el tipus d’institució sanitària i el conveni col·lectiu aplicable.

Tenint en compte que el salari base és igual per a qualsevol empleat públic dins del grup A2, en el qual s’engloben els infermers i infermeres de la Sanitat Pública, aquesta quantia el 2023 ascendeix als 1.113,98 euros bruts al mes.

No obstant, cal tenir en compte els complements propis de la comunitat autònoma on es porti a terme el càrrec. Per exemple, els infermers del Servei Basc de Salut, que és el que millor paga a aquests professionals, arriben als 30.000 euros anuals.

A més del salari base, és comú que els infermers i infermeres de l’uci rebin diferents complements, com el complement de nocturnitat per treballar durant la nit, el complement per dies festius, el complement per tornicitat (si treballen en torns rotatoris), el complement de perillositat (a causa de l’exposició a situacions de risc) i altres complements específics establerts per cada conveni col·lectiu.

A més, és important destacar que existeixen diferències salarials significatives entre les comunitats autònomes i entre els hospitals públics i privats. Per exemple, en general, els salaris als hospitals públics solen ser lleugerament superiors als dels hospitals privats. Així mateix, les comunitats autònomes amb un cost de vida més elevat, com Catalunya i Madrid, tendeixen a tenir salaris més alts que altres regions.