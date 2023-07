El grup bagenc Spirogear amplia les seves instal·lacions per a Tecnospiro

El grup Spirogear ha adquirit 900 metres quadrats més de l'entitat 1 del polígon del Pla dels Vinyats 1 de Sant Joan de Vilatorrada per ampliar les instal·lacions de Tecnospiro Machine Tool, una de les dues empreses del grup juntament amb la històrica Engranajes Especiales. El nou espai, que encara no està en ple funcionament, encabeix el magatzem i el taller de R+D de l'empresa, que el 2017 va renovar les seves instal·lacions fins llavors als 1.500 metres quadrats amb una inversió d'1,5 milions d'euros.

El grup, que l'any passat va celebrar el seu setanta cinquè aniversari, té gairebé una norantena de persones en plantilla i enguany preveu facturar uns 16 milions d'euros, amb un creixement anual superior al 7%. En el negoci del grup, la divisió d'engranatges suposa uns deu milions d'euros, i la resta prové de l'activitat de Tecnospiro.

Mentre Engranajes Especiales està dedicada a la fabricació d'engranatges de precisió per a sectors molt especialitzats com el ferroviari, el marítim, la màquina eina i la maquinària d’obres públiques, Tecnospiro Machine Tool produeix el reconegut braç articulat Roscamat i el més recent 3Arm, que ha permès entrar l'empresa en l'entorn de l'ergonomia, que li permet servir a clients de sectors tan diversos com el mèdic, la mineria o la indústria metal·lúrgica.

Josep Jou i Ramon Jou Parrot, fills de Josep Maria Jou Perarnau, el fundador de l'empresa matriu del grup, Especialidades Mecánicas J. Jou, són els propietaris del grup, que s'ha anat consolidant al llarg de la seva trajectòria al mercat global, amb activitat comercial des els Estats Units fins a l'Àsia oriental.

L'empresa mare, fundada el 1947 com un petit taller al carrer Canonge Muntanyà de Manresa, ha anat evolucionant fins a esdevenir un actor de referència al seu sector a l'estat, especialment amb Tecnospiro, que ha aconseguit èxits comercials amb la seva màquina Roscamat, desenvolupada els anys 80 del segle passat i que ha evolucionat del motor pneumàtic al motor elèctric, i la 3Arm, un equilibrador d’eines dissenyat per a l’ergonomia i la seguretat de l’operari, que es va començar a desenvolupar durant la crisi del 2008 per ampliar l'horitzó de negoci. Ramon Jou, el cap de disseny i desenvolupament de l'empresa, ja treballa en la incorporació d'elements electrònics als seus productes estrella.

De Roscamat hi ha disponibles avui quatre models, Mosquito, Tiger, Shark i Dragon, amb diferents capacitats de rosca, mentre que del 3Arm es produeixen dues gammes: de braç ingràvid i de braç manipulador. Segons expliquen els germans Jou, de Roscamat i 3Arm, una màquina de més complexitat tècnica, es fabriquen un miler de peces anuals, i suposen cadascuna el 50% del negoci de l'empresa amb seu a Sant Joan.