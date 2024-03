Els pagesos gironins han acordat aixecar el tall que des de dilluns estan fent a l'AP-7, un cop rebin per escrits i signats els acords que els diferents representants han arribat a la reunió amb el Departament d’Acció Climàtica. Els pagesos deixen clar, però, que no es mouran de l’autopista si no veuen ratificats els compromisos que han adquirit. El membre de Revolta Pagesa i Unió de Pagesos, Jordi Ginebreda, ha lamentat que no hagin aconseguit el cessament del director de l'Agència Catalana de l’Aigua Ç(ACA), Samuel Reyes, però s’han conformat amb la del seu número dos, Jordi Molist. Tot plegat s’ha decidit en una assemblea al mig de l’autopista que ocupen des de fa quatre dies.

Els agricultors desconvoquen les protestes després d'arribar a un acord amb la Generalitat Si res no es torça aquesta tarda el centenar llarg de tractors que hi ha a l’AP-7 des de fa quatre dies aniran desfilant i s’aixecarà el tall. Un cop els acords que han arribat pagesos i Acció Climàtica estiguin signats s’alliberarà l’autopista. Això és el que han acordat els assistents a l’assemblea que s’ha fet aquest dijous. Entre els punts que més han aplaudit els pagesos hi ha el cessament del director d’abastaments de l’ACA i número dos del director Samuel Reyes, Jordi Molist. Els dubtes sobre si es mantenia o no el tall s’han produït quan alguns dels pagesos reclamaven que també es destituís Reyes, un punt “innegociable” per la conselleria, segons ha argumentat el representant de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda. Amb tot, el fet d’entrar a dins de l’Agència Catalana de l’Aigua els ha semblat una proposta “raonable” a canvi del cessament de Reyes. També han celebrat el canvi de nom de la conselleria que passarà a anomenar-se Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, “el DARP de tota la vida”, assenyalen els pagesos. També veuen amb bons ulls que els acords de la taula agrària, passin a ser també acords de govern. La quarta jornada de protestes ha estat marcada per aquesta reunió a Barcelona i per les diferents accions que han fet els pagesos. La més significativa ha estat el pi que han decidit plantar al mig de l’asfalt i que han coronat amb una bandera de l’organització.