Regió7 celebra els 45 anys recordant els inicis i projectant-se al futur

La celebració s’ho mereixia. Quaranta-cinc anys d’un mitjà de premsa escrita en català és una fita que cal compartir amb lectors, col·laboradors, anunciants, periodistes i societat civil del territori. I així ho ha fet aquest dimecres Regió7 a la Torre Busquet de Manresa, en una festa amb poc protocol i molta estona per conversar, compartir anècdotes i experiències i, sobretot, per desitjar-se un futur llarg i pròsper.

Prop de dues-centes persones s'han aplegat aquest dimecres al vespre al jardí de Torre Busquet per recordar el naixement del diari, el 30 de desembre del 1978, i per fer una mirada retrospectiva a aquestes quatre dècades i mitja de vida de Regió7 i del territori.

El record dels inicis del diari ha estat molt present en els parlaments de la vetllada, perquè calia posar en valor el llarg camí que ha fet la Catalunya central en aquest gairebé mig segle de vida, sempre de la mà de Regió7, que ha explicat dia a dia els seus canvis i els seus projectes per convertir-se en una regió amb un gran potencial econòmic, social, esportiu i cultural.

La celebració dels 45 anys de Regió7, en imatges / Mireia Arso

L’acte, conduït pel promotor cultural Pep Garcia, i organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya, i amb el patrocini de CaixaBank, la DO Pla de Bages, E-Lowing, Tallers Ballús, Aneto i Brot d’Or, ha aplegat una àmplia representació del teixit empresarial, social i polític del territori en un ambient molt distès. Al començament de la celebració hi ha hagut temps per als parlaments, que ha obert Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany Regió7.

Moll ha començat la seva intervenció agraint la presència als assistents al que va definir com «un acte de celebració d’una fita molt important per a tota la família de Regió7 i per a la seva comunitat de lectors i anunciants». El conseller delegat de Prensa Ibérica ha recordat el naixement de Regió7, «quan tot just feia tres setmanes que s’acabava d’aprovar la Constitució i encara no hi havia Estatut», una aventura iniciada per «un grup d’entusiastes que volien un mitjà de comunicació per la nova etapa de llibertat que s’obria». Aquells primers 500 subscriptors, accionistes d’una publicació «que des del primer moment va néixer del territori i es va posar al costat de les esperances de la seva gent».

Aitor Moll ha tingut un record per als pioners de Regió7: el seu primer director, el tristament desaparegut Jordi Comellas; l’expresident del consell d’administració Josep Camprubí; el seu primer gerent, Joan Montraveta; una «persona clau» en la història periodística d’aquest diari, Xavier Domènech; i especialment, de Gonçal Mazcuñan, director des del 1981 i fins al 2006, quan Prensa Ibérica va comprar l’empresa editora i el va nomenar President del Consell d’Administració. Moll també va destacar altres figures «fonamentals per a la bona marxa del diari, com l’actual director, Marc Marcè; el que fins fa poc ha estat el gerent del diari, Fèlix Noguera, que avui assumeix àmplies responsabilitats al grup editorial; i l’actual gerent, Sandra Espinal.

El diari aplega prop de 200 persones a la Torre Busquet de Manresa / Mireia Arso

Moll ha agraït l’aportació de la «comunitat de lectors», sense els quals «mai hauríem pogut celebrar aquest 45è aniversari», als professionals que han format part d’aquesta aventura periodística al llarg dels 45 anys i als subscriptors, lectors i anunciants. El conseller delegat de Prensa Ibérica ha apuntat que la web del diari té avui 50.000 lectors diaris i que l’edició de paper és llegida diàriament per 25.000 persones, que són fidels a «un periodisme lliure, rigorós, independent, plural i responsable».

Regió7, però, «no camina sol», perquè forma part d’un grup de comunicació, va apuntar Moll, «amb més de 1.200 periodistes, 27 diaris i una setantena de publicacions gratuïtes locals», que informen de tots els racons de l’Estat. «La premsa de qualitat , com la que representa Regió 7», ha conclòs Aitor Moll, «té un futur prometedor i seguirà sent un pilar fonamental de la comunitat en la qual està sòlidament arrelada».

La premsa de qualitat, com la que representa Regió 7, té un futur prometedor i seguirà sent un pilar fonamental de la comunitat en la qual està sòlidament arrelada Aitor Moll — Conseller delegat de Prensa Ibérica

El director de Regió7, Marc Marcè, ha posat èmfasi en la rellevància que suposa per a una empresa celebrar 45 anys, ja que al Bages, només un 10% de les empreses exhibeixen avui aquesta longevitat o més. Marcè ha insistit en el que suposen quatre dècades i mitja en una vida: «entre el dia que va néixer aquest diari i avui ha passat tant temps com hi ha entre el començament de la segona república i la recuperació de la democràcia». Poca broma. Això suposa «molt temps de Regió7, molt temps informant, molt temps ajudant a normalitzar la llengua, a articular un territori i a fer una societat més transparent. Molt temps al costat de la gent», va dir el director, que va apuntar que «sabem que el que fem té moltes mancances, ningú no ho sap millor que nosaltres, però mirem la feina feta amb perspectiva, i mirem el que fem avui, i ens adonem que és per estar-ne orgullós».

La directora general de Difusió de la Generalitat, Eva Pomares, ha assegurat que diaris com Regió7 són «imprescindibles per a la cohesió social, pals de paller de la vida en una societat democràtica». Del diari en concret ha destacat la seva capacitat d’arribar arreu del territori, de fer «bategar les ciutats i els pobles de la regió», de ser «pilar dels pobles més petits». Un diari que «respira professionalitat, amb continguts en treballats», i amb una presència digital molt rellevant. «Des de Barcelona», ha insistit, «se sent bategar la regió central a través de les pàgines de Regió7». Un mitjà que aporta «verificació de la informació, coneixement del territori i honestedat professional.Ofici de periodista, en definitiva».

Ha tancat els parlaments l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha insistit en recordar el naixement del diari com una alenada «nova, fresca, democràtica» en un moment en què la informació encara tenia el regust del franquisme. Quaranta-cinc anys després, Regió7, ha dit «encara té la capacitat d’innovar i de transformar-se». A diferència del que van predir The Buggles, ha apuntat, «ni el vídeo va matar la ràdio ni internet la premsa escrita».

Com a lector Regió7 m’ha acompanyat tota la vida, i ara també ho fa en la difícil tasca d’alcalde Marc Aloy — Alcalde de Manresa

L’alcalde Aloy ha destacat el nou disseny del diari, «de lectura àgil i agradable, adaptat als nous temps», i el fet que «en temps de tant soroll i intoxicació Regió7 arriba al fons de les notícies i les contrasta». El diari «genera opinió», i ajuda a donar una imatge de Manresa, té responsabilitat en l’actitud que adoptem tots plegats». «Com a lector», ha conclòs, «Regió7 m’ha acompanyat tota la vida, i ara també ho fa en la difícil tasca d’alcalde».