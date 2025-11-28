LEXIA guanya protagonisme amb un servei jurídic especialitzat i orientat al futur
El despatx, amb oficines a Manresa i Berga, format per un equip de 14 professionals, compta amb advocats especialistes de les principals branques del dret per donar una atenció integral i personalitzada
LEXIA és l’exemple de projecte creat a partir d’una visió clara de l’advocacia. Aquest bufet va sorgir de la fusió dels històrics Bufet Matamala i Roca i Marzà Advocats va donar lloc a un despatx modern i amb una clara vocació de servei a la Catalunya central. Avui, sota el lideratge dels seus tres socis; Jordi Matamala, Meritxell Marzà i Sergi Roca, LEXIA s’ha consolidat com un bufet de referència a Manresa i Berga gràcies a un model d’advocacia que aposta per la proximitat, la planificació i l’estratègia jurídica a llarg termini.
La seva força neix de tres pilars que es reflecteixen en cascun dels casos que tracten: experiència, treball en equip i una cultura absolutament enfocada en el client. A LEXIA, l’escolta activa de les persones i la claredat en les explicacions són tan essencials com el coneixement tècnic.
Com a despatx multidisciplinari, LEXIA ofereix un acompanyament integral en dret civil i immobiliari, dret agrari, família i successions, dret mercantil i concursal, dret laboral, penal i administratiu-urbanístic. Aquesta estructura els permet abordar situacions complexes com herències, conflictes entre socis, operacions immobiliàries, litigis administratius o reclamacions per negligències mèdiques.
Destaquen especialment en matèries de protecció patrimonial, planificació successòria i assessorament preventiu, així com en la Llei de la Segona Oportunitat, on han ajudat nombroses persones a alleujar situacions de sobreendeutament. També creix la seva activitat en negligència mèdica i responsabilitat professional, àmbits que exigeixen rigor i coordinació.
Per als fundadors del projecte, tot comença amb un diagnòstic acurat: entendre què preocupa realment el client, quins béns o projectes vol protegir i quins riscos hi ha al darrere. A partir d’aquí, l’equip crea una estratègia conjunta que integra les especialitats necessàries i que projecta no només el resultat immediat, sinó també l’impacte futur de cada decisió.
La transparència és un altre dels trets distintius del despatx: en la primera visita es revisa la documentació, s’analitza la situació global i s’ofereix un pla de treball amb un pressupost clar i entenedor. L’objectiu és que el client sàpiga des del primer dia què pot esperar, quins passos caldrà fer i quin horitzó temporal té el seu cas.
Tecnologia i tradició
LEXIA combina l’advocacia tradicional amb les eines digitals que faciliten la vida al client. La gestió d’expedients online, la signatura digital, els sistemes segurs d’intercanvi de documents i els serveis de consulta jurídica telemàtica permeten agilitzar processos i evitar desplaçaments innecessaris.
Aquesta aposta, però, es manté sempre subordinada a un principi bàsic: la tecnologia és un instrument, no una substitució del tracte humà. Quan el cas ho requereix, als jutjats, a la notaria o en reunions estratègiques, la presència personal continua sent imprescindible. El despatx afronta reptes importants com ara canvis legislatius constants, procediments més complexos, creixement de litigis col·lectius i reclamacions per negligència amb una aposta decidida per l’especialització, la formació contínua i la millora de processos interns.
Expliquen als seus clients, amb llenguatge clar, què signifiquen les reformes en àmbits com habitatge, fiscalitat, consum o responsabilitat d’administradors, i els ajuden a prendre decisions informades i segures. Des de LEXIA es recomana a ciutadans i empreses que no esperin que el conflicte esclati per buscar assessorament. Revisar un contracte abans de signar-lo, planificar una herència complexa, analitzar els riscos d’una administració societària o contrastar una possible negligència són accions que poden evitar problemes greus i costos innecessaris.
LEXIA té la previsió d’augmentar el seu equip, per aquest motiu fa una crida a tots aquells advocats i advocades que se sentin còmodes amb aquesta forma d’entendre la justícia a què presentin el seu currículum a través dels canals de contacte del despatx.
Casos d'èxit que mostren una forma de ser
La tasca del despatx LEXIA es fa visible en molts àmbits de la vida quotidiana de les persones de les comarques de la Catalunya central, però alguns casos concrets han marcat especialment la seva trajectòria recent. La defensa de més de 130 propietaris afectats per les contribucions especials del carrer Àngel Guimerà de Manresa és una demostració de la seva capacitat d’organitzar, informar i defensar col·lectius nombrosos davant les administracions públiques.
També són representatius de casos d’èxit els projectes de planificació patrimonial i successòria per a famílies amb immobles o negocis, on coordinen equips de civil, fiscal, immobiliari i agrari per evitar conflictes futurs i garantir una transmissió ordenada i coherent del patrimoni.
En l’àmbit civil, el despatx amb seu a Manresa i Berga destaca per l’equip d’advocats especialistes a resoldre casos relacionats amb la propietat immobiliària com serien discrepàncies registrals i cadastrals, discussions de propietat o límits entre finques rústiques, així com en temes de responsabilitat civil per negligències professionals i mèdiques, quan un ciutadà pateix danys per una mala praxi mèdica.
