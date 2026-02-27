Regenerar la terra per alimentar el futur
Hi ha paraules que, com la terra, es desgasten amb l’ús. «Sostenibilitat» n’és una. També és cert que hi ha maneres d’evitar que la terra se l’endugui el vent. Parlem d’agricultura regenerativa: aquella que restaura la salut del sòl, millora la biodiversitat i captura carboni de l’atmosfera per revertir el dany de la desertificació. A diferència de l’agricultura ecològica tradicional, que busca mantenir l’ecosistema, la regenerativa persegueix una cosa més ambiciosa: millorar activament, retornar fertilitat, potenciar la recuperació de la terra.
Perquè l’alimentació sostenible no comença al supermercat. Comença molt abans. Comença quan un agricultor decideix com sembrarà la seva parcel·la. Perquè, si poguessis triar, què donaries de menjar a la teva família?
Per aprofundir en aquest tema, Nestlé ha convidat la comunitat universitària de la Universitat Politècnica de Madrid a conèixer el REGENERAtour, una experiència immersiva instal·lada al campus universitari a bord d’un autobús que funciona amb biocombustible renovable HVO, capaç de reduir almenys un 80% les emissions de gasos d’efecte hivernacle per quilòmetre en comparació amb el dièsel convencional. Després de recórrer les 10 fàbriques de Nestlé a Espanya i les seves oficines centrals, el REGENERAtour ha arribat a Madrid per explicar, de manera didàctica, què és l’agricultura regenerativa i com l’aplica la companyia tant a Espanya com a escala internacional. I, efectivament, es tracta d’una eina pedagògica pensada per acostar al consumidor —i especialment als futurs enginyers agrònoms— la dimensió real d’aquesta transició.
D’aquesta manera, més de 300 estudiants, professors i investigadors han visitat durant dos dies el REGENERAtour de Nestlé per aprofundir i conèixer què és l’agricultura regenerativa. Amb el REGENERAtour, Nestlé ens proposa un enfocament estratègic i de sostenibilitat que vol anar més enllà de la sostenibilitat tradicional, centrant-se a restaurar i renovar el medi ambient, els recursos naturals i els mitjans de vida de les comunitats agrícoles. Es tracta d’una experiència interactiva, com la que et proposem a continuació:
De manera paral·lela, en aquest marc, i amb la finalitat d’abordar aquest tema des d’una perspectiva acadèmica, tècnica i professional, també s’ha celebrat la sessió «Agricultura regenerativa: cap a una alimentació més sostenible», que ha tingut lloc a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica, Alimentària i de Biosistemes (ETSIAAB) de la Universitat Politècnica de Madrid, amb la col·laboració de Nestlé.
En l’obertura de la trobada, el director de l’ETSIAAB, José Manuel Palacios, ha subratllat «la rellevància de l’agricultura regenerativa en agroecosistemes com els del nostre país, en què els sòls pateixen processos de mineralització i erosió molt marcats al llarg del temps». En aquest context, insisteix, és essencial implantar tècniques que incrementin la matèria orgànica del sòl, millorin la fertilitat i contribueixin al segrest de carboni.
Recuperar, no només conservar
«A Europa encara no existeix una definició consistent d’agricultura regenerativa», explica el catedràtic d’Enginyeria Agronòmica de la Universitat Politècnica de Cartagena, Raúl Zornoza. I, tanmateix, el concepte avança. Per a Zornoza, no es tracta només de conservar. Es tracta de recuperar. De minimitzar la pertorbació del sòl, maximitzar la diversitat de conreus, mantenir arrels vives durant tot l’any i integrar la ramaderia en el sistema agrícola. Parla de la salut del sòl com si es tractés d’un pacient: un organisme viu que compleix funcions, allotja biodiversitat i ofereix resiliència davant del clima.
Tot i que encara no existeix un marc regulador únic, l’objectiu sí que és compartit: millorar activament el sistema productiu perquè sigui fèrtil avui sense hipotecar el demà.
Mesurar per no caure en l’eslògan
Si alguna cosa queda clara durant la jornada és que la paraula «regenerativa» no pot quedar-se en una etiqueta. «L’hàbit no fa el monjo», adverteix Jordi Domingo, coordinador de projectes d’agricultura sostenible a la Fundació Global Nature. «El que no es mesura, no es pot demostrar». Domingo aporta dades concretes. En una finca demostrativa a Extremadura, després d’aplicar pasturatge rotacional, redileo i maneig regeneratiu, s’hi registra un augment de l’11% en biodiversitat global, un 40% més d’aus i millores clares en la diversitat vegetal. «No són sensacions: són indicadors», subratlla.
En projectes de cereal destinats a nutrició infantil com el de Nestlé, la reducció de fertilitzants minerals arriba al 32%, amb descensos d’emissions propers al 50%. Per a Domingo, el debat no s’hauria de centrar tant en la puresa ideològica de les pràctiques com en els resultats mesurables. Perquè, com recorda, només una minoria de les empreses que parlen d’agricultura regenerativa mesura realment els seus impactes.
La rendibilitat, la gran conversa pendent
Des del Servei Madrid Agroasesor de l’IMIDRA, Ricardo Nombela comparteix una percepció clara: «cada vegada més agricultors estan motivats per canviar. Els preocupa l’erosió, la pèrdua de fertilitat, l’aparició de noves plagues. Volen sòls més fèrtils, sistemes més resilients, menys dependència d’insums». Tanmateix, afegeix, la transició necessita acompanyament tècnic i viabilitat econòmica.
Raúl San Juan Heras, agricultor i investigador a la província de Segòvia, posa xifres a la incertesa: el cost dels fertilitzants a la seva explotació pràcticament es duplica des del 2020, passant de 6.000–7.000 euros anuals a 12.000–14.000. Un tractor que abans costava menys de 40.000 euros avui supera els 100.000. «Necessitem estabilitat», reclama. Perquè per invertir en sembradores de sembra directa o en maquinària adaptada a sistemes regeneratius cal seguretat.
El mejor indicador de éxito es este: que el suelo que heredamos mañana esté más vivo que el que trabajamos hoy.
El paper de la indústria: responsabilitat i escala
En aquest escenari, la indústria alimentària també assumeix la seva responsabilitat. Si prop del 72% de les emissions associades a l’activitat d’una gran companyia alimentària provenen de la manera com es cultiven els ingredients, la transformació comença al camp. La responsable de projectes de Sostenibilitat de Nestlé Espanya, Beatriz Guimaraes, ho expressa amb claredat: «L’aposta de la companyia per l’agricultura regenerativa no és teòrica, és una realitat que ja està transformant els conreus dels agricultors i ramaders amb qui col·laborem. Poder mostrar aquests projectes als estudiants i futurs agrònoms és essencial per continuar impulsant pràctiques que regenerin el sòl, millorin la biodiversitat i augmentin la resiliència del camp».
A Espanya, la companyia inverteix prop de 12 milions d’euros des del 2021 per donar suport a gairebé 500 agricultors i ramaders en pràctiques regeneratives i de reducció d’emissions. Avui, totes les salses de tomàquet SOLÍS produïdes al centre de Nestlé a Miajadas provenen de tomàquets cultivats amb tècniques regeneratives. El mateix passa amb la totalitat dels camps de cereals de Castella i Lleó i Navarra que abasteixen la producció de farinetes infantils Nestlé. A més, més d’un centenar de ramaders de la cornisa cantàbrica apliquen aquestes pràctiques a les explotacions que subministren llet a fàbriques com LA LECHERA a Pontecesures o a les plantes de llets infantils líquides de Nestlé a Sebares (Astúries) i de xocolates i llet en pols de la companyia ubicades a La Penilla de Cayón (Cantàbria).
A escala internacional, programes com el Nescafé Plan impulsen que el 32% del cafè utilitzat per la companyia procedeixi ja de finques amb pràctiques regeneratives, amb l’objectiu d’arribar al 50% el 2030. El Nestlé Cocoa Plan impulsa, a més, millores agrícoles i socials per a 185.000 famílies productores de cacau en 11 països.
Perquè... i tornem a la pregunta inicial, si poguessis triar, què donaries de menjar a la teva família?
Després de recórrer les 10 fàbriques de Nestlé a Espanya i les seves oficines centrals, el REGENERAtour arriba a Madrid per explicar, de manera didàctica, què és l’agricultura regenerativa i com s’aplica tant a Espanya com a escala internacional. És una eina pedagògica pensada per acostar al consumidor —i especialment als futurs enginyers agrònoms— la dimensió real d’aquesta transició.
Innovar sense oblidar la tradició
Des de l’àmbit investigador, la reflexió va més enllà de la tècnica. Es qüestionen fins i tot alguns dogmes: si l’agricultura s’assenyala injustament com a principal causant de la pèrdua de biodiversitat sense considerar el seu paper històric en la configuració dels ecosistemes mediterranis; si els costos de carboni es comptabilitzen de manera equilibrada; si la gestió activa del territori s’hauria de valorar més.
En paral·lel, José Luis García de Castro, director de Poultree i membre de l’Associació d’Agricultura Regenerativa, aporta la visió ramadera: «L’agricultura regenerativa no és una meta, és un camí». Defensa el pasturatge dirigit com a eina clau per restaurar pastures i reduir costos productius, amb disminucions de fins al 74% en determinades explotacions. Per a ell, el repte no és ser més «ecològic» en termes formals, sinó produir aliments regenerant el sistema que els sustenta.
Un moviment que necessita consens
El debat continua obert. S’ha de certificar oficialment l’agricultura regenerativa? Quins estàndards s’han de fixar? Com es pot evitar el greenwashing? El que sembla clar és que no pot convertir-se en un eslògan buit. Ha de sustentar-se en resultats mesurables, en rendibilitat per al productor i en beneficis ambientals demostrables. Però també necessita una cosa més intangible: confiança. Entre agricultors i administració. Entre empreses i productors. Entre el camp i el consumidor. Un camí cap a l’agricultura regenerativa que comença a avançar amb la col·laboració de tothom.
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
- El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil