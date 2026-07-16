Benestar, cohesió i alimentació accessible al cor del medi rural
Dia i COCEDER firmen una aliança estratègica per impulsar projectes de cohesió territorial i benestar social al medi rural, coincidint amb el retorn estival
Alberto Zamora
Cada període estival es repeteix una estampa idèntica en la geografia espanyola: milers de persones tornen temporalment als seus municipis d’origen per reconnectar amb les seves arrels i disfrutar d’uns dies de descans. No obstant, aquest flux vacacional evidencia una realitat subjacent que s’estén durant tot l’any, reflectint la necessitat de consolidar comunitats rurals vives que disposin d’oportunitats reals, serveis estables i accés continu als recursos bàsics els 365 dies de l’any. Per tal d’incidir positivament en el desenvolupament d’aquestes zones i incrementar les condicions d’accés a l’alimentació en els entorns interiors, Dia i la Confederació de Centres de Desenvolupament Rural (COCEDER) han subscrit una aliança estratègica de pes social.
Aquesta aliança busca impulsar projectes que responguin a alguns dels principals reptes del medi rural i contribueixin a enfortir el benestar i les oportunitats en aquests territoris.
Proximitat i impacte
COCEDER, que acumula més de tres dècades d’experiència impedint que residir en un poble suposi una minva en els drets o oportunitats dels seus habitants, troba en la cadena de supermercats un aliat que comparteix la seva visió territorial. La cooperació potenciarà la capacitat d’acció dels Centres de Desenvolupament Rural per acompanyar els veïns en la construcció d’entorns amb més cohesió econòmica i social.
Des de la perspectiva corporativa, la companyia concep la proximitat comercial com una veritable palanca de transformació per als entorns on opera habitualment. Martín Tolcachir, CEO de Grup Dia, destaca que «és un pas més en el nostre compromís per impulsar iniciatives que contribueixin al benestar i creixement en el medi rural. Volem convidar els nostres clients a formar part d’aquest compromís col·lectiu i contribuir junts que els pobles continuïn sent llocs plens de vida, oportunitats i futur». Així mateix, José Luis Ibáñez Maraña, Director Gerent de COCEDER, incideix que «viure en un poble no signifiqui tenir menys oportunitats». Amb aliances com aquesta «reforcem la capacitat de la nostra xarxa de Centres de Desenvolupament Rural per continuar acompanyant les comunitats rurals en la construcció d’un futur amb benestar, cohesió i oportunitats».
Campanya Solidària - Menjar millor cada dia
La primera acció impulsada a través d’aquesta aliança és la campanya solidària «Alimenta el futur dels nostres pobles», dins del seu programa ‘Menjar millor cada dia’.
Dates i punts de participació
La iniciativa de donació serà operativa del 8 al 21 de juliol a tots els supermercats Dia i a través de la pàgina web habilitada per COCEDER. Els fons recaptats contribuiran a finançar projectes impulsats per COCEDER per millorar l’accés a l’alimentació en zones rurals, entre ells, serveis de distribució mòbil, entrega a domicili, punts de proveïment comunitaris o menjadors socials.
L’acció que genera valor
L’aliança amb la confederació rural s’integra dins del Pla de Sostenibilitat 2026-29 de Dia, denominat ‘El Valor de cada dia’. Aquest full de ruta estratègic es fonamenta en la idea que la sostenibilitat real no s’ha de limitar a declaracions d’intencions, sinó manifestar-se a través de l’acció directa sobre els carrers i places dels barris i pobles on el grup és present amb les seves més de 3.300 botigues i el seu canal ‘online’ a Espanya i l’Argentina.
El pla corporatiu de sostenibilitat s’articula mitjançant quatre idees clau –crear Vincles per créixer junts des del local; ser a prop com a ‘bon Veí’; fomentar una Vida saludable i treballar amb Valors –. El projecte comú amb COCEDER incideix de manera transversal en tres d’aquestes prioritats bàsiques: ‘Proximitat amb impacte real’, consolidant el creixement local; ‘Benestar accessible’, facilitant una alimentació equilibrada; i ‘Gent Dia’, promovent la inclusió sociolaboral dels col·lectius que pateixen més vulnerabilitat.
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