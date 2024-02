Quan et quedes sense feina, pots optar a la prestació contributiva per desocupació, sempre que compleixis amb els requisits que sol·liciten (un mínim de temps cotitzat). En el moment que aquesta prestació s'esgota, tens dret a diverses ajudes, segons la teva situació. En aquest article coneixeràs l'ajuda que pots demanar si tens fills a càrrec.

El SEPE t'ofereix la possibilitat de cobrar l'ajuda familiar. Aquesta ajuda se sol concedir durant uns 6 mesos; tot i que, la pots arribar a cobrar durant 3 anys (30 mesos) i la seva quantia serà de quasi 500 euros mensuals. Vols saber com demanar-la? T'expliquem els requisits que sol·licita el SEPE per concedir-te-la.

La quantitat a cobrar

Equival al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

El 2023 l'IPREM era de 480 euros mensuals. Si l'últim contracte que has tingut ha estat a jornada parcial, la quantia a cobrar es veurà reduïda al mateix percentatge. Per exemple, si has treballat 20 hores en el teu últim contracte, el que cobraries serien 240 euros mensuals.

Els requisits per cobrar l'ajuda familiar

Has d'estar sense treballar i haver esgotat l'atur o no tenir dret a prestació contributiva per desocupació.

Estar inscrit com a demandant de feina.

Subscriure't al compromís d'activitat proposat pel SEPE. Aquest punt determina que, en cas que el Servei Públic de Feina Estatal et truqui per fer una entrevista de feina, no pots dir que no. Has de respondre positivament a totes les ofertes que l'administració et presenti. A part, has d'estar buscant activament feina.

Has de tenir menors d'edat a càrrec o menors de 26 anys si tenen una discapacitat reconeguda.

Els teus ingressos han d'estar per sota del 75% del salari mínim interprofessional (SMI). O sigui, no pots cobrar més de 850,5 euros mensuals, ja que, a partir de demà, 6 de febrer de 2024, l'SMI se situarà en els 1.134 euros.

Quant de temps puc cobrar l'ajuda

Normalment, solen donar-la durant 6 mesos, però hi ha casos en què la durada pot arribar als 30 mesos. Això dependrà de l'edat de la persona desocupada i dels mesos consumits de la prestació per desocupació. Aquí us deixo la taula per saber quant de temps podeu cobrar-la segons les vostres circumstàncies personals:

Menys de 45 anys: has esgotat un atur superior a quatre mesos. Ara tens dret a 24 mesos d'ajuda.

Menys de 45 anys: has esgotat un atur inferior a quatre mesos. Pots cobrar un subsidi de 18 mesos.

Majors de 45 anys desocupats i que hagin esgotat un atur inferior a quatre mesos. Ara podràs cobrar aquest ajut durant 24 mesos.

Majors de 45 anys desocupats i amb un atur esgotat superior als quatre mesos. L'ajuda que podràs cobrar tindrà una durada de 30 mesos.

Cada 6 mesos podem renovar el subsidi, sempre que ens ho concedeixin i fins a arribar al màxim establert.