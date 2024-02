El treball i l'atur, dos temes lligats i molt importants a la nostra societat. La veritat és que hi ha molta feina, però també és cert que molta d'aquesta oferta laboral té unes condicions molt precàries. Així i tot, segons Yolanda Díaz, aquest gener de 2024 hem tingut les millors dades des de fa 16 anys.

La ministra de Treball i Economia Social destaca que hi ha 140.000 menys aturats que l'any passat. "Anem per bon camí", segons la vicepresidenta segona. Díaz aprofita per demostrar i contestar a les persones que no van creure en la seva posició com a ministra. A més, defensa que el Govern ha demostrat que a poc a poc s'estan ampliant i millorant els drets en el mercat laboral.

Yolanda Díaz va aprofitar les seves xarxes socials per valorar les dades de l'atur i l'afiliació de la Seguretat Social d'aquest nou 2024, segons Servimedia.

Les dades de gener 2024

Les xifres mostren un augment de més de 60.000 persones a l'atur durant el passat mes de gener. I a més, l'ocupació ha baixat en més de 230.000 cotitzants.

Per confrontar aquestes dades, la ministra va fer una mitjana de 16 anys dels mesos de gener. En aquesta estadística es va poder observar com hi havia un increment d'unes 90.000 persones en desocupació, o sigui, a l'atur.

"Hem aconseguit aturar-ho i ho podem demostrar amb la xifra més baixa dels últims 16 anys. Ara hi ha 140.500 parats menys que l'any anterior"

Les dones en el mercat laboral

A més, les dones hem tingut grans problemes a l'hora d'entrar en el mercat laboral o tenir unes condicions més dignes. Ser mares i dones és un hàndicap en aquesta societat i gràcies a les polítiques del nostre Govern, a poc a poc, això està canviant.

"Per primera vegada a la història hi ha quasi 10 milions de dones treballant" Yolanda Díaz.

El mercat laboral pels joves

Una altra mesura que s'està prenent amb la reforma laboral, ha estat la de facilitar l'entrada al mercat laboral dels joves. Aquest sector també sol estar molt desemparat amb males condicions laborals i això s'està solucionant a través de les polítiques de Sánchez.

"Gràcies a la reforma laboral, la xifra de joves desocupats es troba en els nivells més baixos des que hi ha registres"

I si això no és suficient, també s'està duent a terme la reducció de la temporalitat. Així doncs, la realitat és que, a poc a poc, les condicions laborals pels col·lectius més desemparats pel que fa a drets i condicions s'està posant a lloc. A més, l'atur està disminuint considerablement si calculem i mirem els anys anteriors; la mitjana és favorable a l'ocupació.

"Mentre hi hagi un membre d'una família a l'atur, seguirem treballant. Mentre els drets no estiguin garantits, seguirem treballant", Díaz.