Els drets dels treballadors moltes vegades estan agafats amb pinces. Per això és molt important conèixer la normativa i no només la nacional, sinó també la internacional. Per què dic això? És molt senzill! Moltes vegades pensem que si la normativa del nostre país ens penalitza o no ens concedeix cert dret, deu ser perquè això és així i no hi ha res a fer contra l'administració o les empreses; doncs això és incorrecte i així ho ha demostrat Itàlia i la UE. Un treballador ha aconseguit cobrar els dies de vacances no gaudits després de deixar voluntàriament la relació laboral amb l'empresa. Coneix els detalls!

El cas italià El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat la raó a un treballador de l'Ajuntament de Copertino, Itàlia. Aquesta persona portava treballant des de 1992 fins a finals de 2016 en l'Ajuntament. Després de tants anys i ja amb una edat prudencial, va decidir dimitir per tal de demanar la jubilació anticipada. Quan el treballador va sol·licitar una compensació econòmica pels 79 dies de vacances anuals retribuïdes i no gaudides, la resposta de l'administració va ser negativa. L'ajuntament es va emparar en la normativa italiana, la qual permetia no pagar aquesta compensació en els casos de dimissió. La justícia italiana va decidir portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el seu cas, ja que no tenien clar aquesta normativa. Tenien dubtes sobre la compatibilitat de la legislació italiana amb el dret comunitari. La resposta del TJUE El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va resoldre el cas favorablement envers el treballador, pel fet que la normativa italiana vulnerava la normativa europea. La normativa europea en l'article 7 de la Directiva 2003/88 assegura que el treballador té un mínim de quatre setmanes de vacances anuals retribuïdes i a més, una compensació en cas de no poder gaudir de les vacances que li pertoquen si s'acaba la relació laboral, la qual no pot subordinar-se a la gestió de despesa pública ni a "necessitats organitzatives del treballador públic". La normativa d'un país no pot passar per sobre l'europea Segons el TJUE, l'únic cas en el qual la persona perdria el dret de rebre els diners de les vacances anuals no gaudides, seria si el treballador, tot i ser informat per l'empresari, no hagués volgut gaudir les vacances que li corresponien. Si l'empresari informa el treballador i li ofereix les vacances que li pertoquen i ho pot corroborar, guanyaria el cas l'empresari, sempre que el treballador s'hagués negat a gaudir-les.