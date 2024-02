L'Smishing no és una nova tàctica que utilitzen els ciberdelinqüents. Aquest mètode ja el porten utilitzant des de fa molt de temps, igual que el Pishing, el Qrishing, etcètera. La veritat és que estafes online n'hi ha moltíssimes, però, saps què fer perquè no t'estafin a tu? L'OCU ens refresca l'Smishing i ens explica què fer en cas de patir-ne: atent!

L'Smishing

Aquest tipus de frau consisteix en el fet que t'envien un missatge SMS del "banc". Tu, per descomptat, confies que el missatge és de la teva entitat i hi fa clic a sobre i aquí és quan tens el gran problema.

En aquest missatge SMS apareixerà informació d'alerta sobre el teu compte bancari. T'informaran sobre que hi ha hagut moviments sospitosos al teu compte, o que hi ha hagut certs problemes amb la teva targeta de dèbit o crèdit, un càrrec no autoritzat, que han entrat al teu compte des d'un dispositiu que no és el teu, etc. D'aquesta manera i com ho han fet, el més probable és que caiguis en el parany i facis clic per veure què ha passat o què està passant amb el teu compte, targeta, etc.

Faig clic a l'enllaç de l'SMS

Si optes per entrar en l'enllaç del missatge de text, arribaràs a una web falsa. En ella, et demanarà les teves dades personals, bancàries, etc. La pàgina estarà ben feta, amb el logotip de l'entitat bancària, etc. Però sempre hi haurà un punt que serà clau per esbrinar que aquella pàgina és falsa.

Quins bancs s'han simulat amb l'Smishing

Si t'arriba un missatge d'ING, ABANCA, Banc Sabadell, Bankinter, Laboral Kutxa, BBVA, Banc Santander, Caja Sur, CaixaBank o Deutsche Bank, compte, perquè pot ser una estafa, segons ens informa l'OCU i L'Oficina de Seguretat de l'Internauta.

Com actuo si rebo un SMS del banc

Et donem les claus perquè no t'enganyin. Segueix els passos que t'expliquem i evitaràs que et buidin els comptes bancaris:

No obris cap SMS del banc

del banc No entris a l'enllaç

No facilitis les teves dades personals , el banc ja les sap; així doncs, aquesta és un senyal d'alerta

, el banc ja les sap; així doncs, aquesta és un senyal d'alerta Bloqueja el número que te l'ha enviat

que te l'ha enviat Elimina l'SMS del mòbil

En cas que hagis fet clic a l'enllaç:

Avisa al teu banc , de forma física, email o telèfon que tu coneguis. Utilitzar l'aplicació del banc pot ser una bona opció per informar si no hi pots anar presencialment

, de forma física, email o telèfon que tu coneguis. Informa INCIBE ( Institut Nacional de Ciberseguretat)

Controla regularment el teu compte bancari: moviments . Pot ser que s'efectuïn càrrecs no autoritzat s. En cas que això succeeixi avisa immediatament al teu banc

s. En cas que això succeeixi En cas que et treguin diners del compte, denuncia a la policia

Com prevenir el frau segons l'OCU