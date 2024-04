El preu de la cistella de la compra ha augmentat en un 47% respecte el 2019

Fer la compra mensual ha suposat una pujada d'un 47% més que el 2019. En cinc anys l'increment ha estat molt descarat, provocant que una cistella que abans ens costava 100 euros ara ens costa 150 euros. L'empresa Kantar ha fet un anàlisi per comprovar la variació de preu d'alguns dels articles en diversos establiments i ha comparat que costaven abans i que costen ara, per valorar l'increment i el resultat ha estat sorprenent. Abans amb 20 euros tenies aquells productes bàsics del supermercat, ara, necessites pagar-ne 30 per comprar el mateix que fa 5 anys. Així doncs, en aquest article podreu comprovar com han canviat els preus als supermercats més coneguts i quines són les alternatives per a l'estalvi: la marca blanca i la targeta de fidelització.

"La inflació ha castigat el mercat, especialment els últims dos anys", ha apuntat aquest dijous la directora de compres i mitjans de Kantar Worldpanel, Mayte González, situant l'increment del preu dels aliments al capdavant, però subratllant que, de forma més o menys acusada, això s'ha donat a totes les categories.

Aquesta situació s'ha traduït en canvis de comportament a l'hora de comprar. El primer, l'interès que rep ara la marca de distribuïdor (aquella coneguda popularment com a marca blanca). “Hi ha una correlació pràcticament idèntica entre el nombre de referències que posen els retailers de la marca de distribució als lineals ia la quota de la marca de distribució”, sosté González. En concret, si el 2019 les marques de supermercat gaudien d'una quota del 42%, ara ja encapçalen pràcticament la meitat del mercat.

De fet, entre les principals cadenes, només a El Corte Inglés i Aldi la 'marca blanca' té igual o menys pes ara que el 2019. Mercadona, líder a Espanya, ha passat de suposar el 64% a ser el 74,5%; a Carrefour, la segona gran distribuïdora d'alimentació per quota de mercat, del 22,6% al 31,3%; i a Lidl, la companyia que tanca el podi d'implantació a Espanya, del 79,2% a gairebé el 82%. Destaquen també Aldi i Dia, on la marca de distribuïdor té una quota del 69% i del 60% respectivament avui dia.

En qualsevol cas, hi ha matisos. Per exemple, que la popularitat de la marca de distribuïdor és diferent en funció de la categoria, i mentre que arrasa al camp de la drogueria, té menys presència al sector de la perfumeria o de les begudes. També, que, per molt que sigui la més llaminera actualment a ulls del consumidor, són molt poc comunes les cistelles de la compra conformades exclusivament per productes de 'marca blanca': són només una de cada deu, davant del terç que s'omple només amb marca de fabricant. Això sí, la primera va a l'alça. Finalment, Kantar assenyala que cal tenir en compte que en molt pocs casos la decisió de compra final al supermercat va vinculada al preu.

“En el 80% de les categories, la primera decisió a l'hora d'escollir un producte al lineal no té una vinculació directa amb el preu, té una vinculació molt més directa amb envasos, formats, usos de les categories que farem a la llar…” Afirma Mayte González.

Quin és el preu més econòmic? / freepik

Promocions i ofertes cada cop més sobre la 'marca blanca'

L'altra gran tendència aquest 2023 és el protagonisme que han guanyat les promocions i les ofertes. En un any, han escalat un lloc com a raó de fons a l'hora d'escollir un producte al supermercat, i, en relació amb el 2019, han guanyat gairebé un punt de presència a la cistella (ara suposen una mica més del 34% del que es compra).

També aquí es percep el combat entre marques de fabricant i marques de supermercat: si bé la majoria de les ofertes segueixen estant relacionades amb les marques de tercers (Danone, Gallo…), les cadenes apliquen cada cop més promocions sobre els seus propis productes. "Això és un canvi respecte al qual anàvem veient en anys anteriors", ha advertit aquesta responsable de Kantar, que ha aprofitat per donar una darrera recomanació als distribuïdors: la despesa mitjana del client que disposa d'una targeta de fidelització és la doble del client que no en té. Aquesta eina -ha conclòs González- "està ajudant el consumidor a estalviar i en fer que la cistella s'ompli més al seu establiment".