Coneix les malalties que pots patir amb un consum excessiu de sal

A qui més qui menys li agrada la sal. Aquest producte fa que els nostres plats tinguin un sabor més exquisit; però, és bo posar-la en aliments que estan especialment processats? Aquest tipus d'aliments contenen molts ingredients nocius per la salut, des de conservants fins a grans quantitats de sal o sucre, entre altres. Així doncs, afegir-li una mica més de sabor pot arribar a ser mortal. T'expliquem la perillositat d'un consum excessiu de sal. Aquestes són algunes de les malalties que pots patir.

L'excés de sal provoca malalties

Pressió arterial elevada

El consum excessiu de sal a la dieta pot provocar retenció d'aigua al cos. Amb el temps, això pot portar al desenvolupament d'hipertensió arterial, un factor de risc important per a malalties cardiovasculars com ara atacs cardíacs i accidents cerebrovasculars.

Dany renal

Quan posem massa sal, els ronyons poden tenir dificultats per eliminar l'excés de sodi, cosa que pot provocar dany renal a llarg termini. La hipertensió arterial també pot contribuir al mal renal.

Risc de malalties cardiovasculars

No privar-se de posar sal als plats pot augmentar el risc de desenvolupar malalties del cor en contribuir a l'enduriment de les artèries i l'acumulació de placa a les parets arterials.

Malalties cardiovasculars / Shutterstock

Retenció de líquids

Pots sentir una inflor en àrees com les mans, els peus, els turmells o l'abdomen a causa de la retenció de líquids al cos. Fins i tot, pot causar molèsties i contribuir a l'augment de pes.

Desordres metabòlics

S'ha demostrat que l'excés de sal a la dieta està associat amb un risc més gran de resistència a la insulina, diabetis tipus 2 i síndrome metabòlica, una combinació de condicions que augmenten el risc de malalties cardiovasculars i diabetis.

Deteriorament de la salut òssia

Alguns estudis han suggerit que un alt consum de sal pot estar associat amb una pèrdua de densitat òssia i un risc d'osteoporosi més gran en dones postmenopàusiques. Això és perquè el sodi de la sal pot fer augmentar l'excreció de calci a través de l'orina, la qual cosa pot debilitar els ossos amb el temps.

Major risc de càncer d'estómac

La relació entre el consum excessiu de sal i un risc més gran de càncer d'estómac és més comú del que penses. El consum regular d'aliments molt salats pot fer malbé la mucosa de l'estómac i augmentar la inflamació, cosa que pot contribuir al desenvolupament de càncer en aquest òrgan.

Pots posar sal als teus àpats per augmentar el sabor, però recorda sempre consumir-la amb moderació per evitar les conseqüències negatives per a la salut que pot provocar.