Vols saber quant hauràs de pagar en la declaració de la Renda si cobres més de 35.200 euros anuals?

Hi ha tants conceptes dins la declaració de la Renda que a vegades no sabem a què es refereix cadascun d'ells. Avui t'explicarem què és l'IRPF i com funciona en la Renda. L'impost sobre la renda de les persones físiques és un impost que varia en funció dels teus ingressos. Com més ingressos tinguis més IRPF hauràs de pagar. Els guanys per calcular l'IRPF es basen en les rendes de treball i en les d'estalvi. A més, coneixeràs l'advertència de l'Agència Tributària en cas de cobrar més de 35.200 euros.

A partir d'aquests ingressos s'apliquen les deduccions, llançant la base liquidable o la base IRPF. En funció del perfil de cada contribuent: si esteu solters o casats, si teniu fills o no, possibles graus de discapacitat… I les retencions, que s'executen en funció dels ingressos de cada persona.

Els trams de l'IRPF són els que marquen el tipus de retenció que s'aplica, amb percentatges de talp progressiu a la base liquidable: com més ingressos, més retenció. I és en aquest entramat on cobra importància el llindar dels 35.200 euros, el quart tram, en què es nota especialment aquesta proporció progressiva ingrés-retenció.

Menors retencions

L'Agència Tributària va informar de l'esborrany de la reforma del reglament de l'IRPF on els treballadors amb menys de 35.200 euros d'ingressos bruts anuals tenen unes retencions menors aquest any.

Si el treballador té sous compresos entre 22.200 i 35.200 euros, tocarà pagar moltes vegades amb aquest canvi. Segons dades de l'Agència Tributària, la quantitat que hauran d'aportar aquests contribuents oscil·la entre els 400 i els 900 euros.

Aquests són els trams de l'IRPF segons els ingressos:

De 0 a 12.450 euros: 19%.

De 12.450-20.200 euros: 24%.

De 20.200 a 35.200 euros: 30%.

De 35.200-60.000 euros: 37%.

De 60.000-300.000 euros: 45%.

Més de 300.000 euros: 47%.

A més, cal saber que estan obligades a presentar la declaració de la renda totes les persones que hagin ingressat més de 22.000 euros procedents d'un únic pagador o 14.000 euros de diversos pagadors. En aquest cas, la suma dels ingressos percebuts pel segon i la resta han de superar els 1.500 euros cada any.

L'avís de l'Agència Tributària respecte a l'IRPF / kstudio

Pensions compensatòries

Finalment, també estan obligats a retre comptes amb Hisenda tots aquells que rebin pensions compensatòries del cònjuge o si el pagador no està obligat a fer retenció (o aquesta en té un tipus fix).

També tots els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), per poc que hi ingressin, tenen l'obligació de fer la declaració.