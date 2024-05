Treballar en determinats sectors pot fer que tinguis una jubilació anticipada

Cada governant ha aportat el seu granet de sorra al país. El problema és que hi ha hagut molts canvis i això ha fet que en molts moments les pensions, entre altres, hagin perillat. Ara parlem de José Luis Escrivá; el qual, va intentar apuntalar el balanç d'ingressos i despeses i, va començar a preparar el repte que representaria la jubilació de la generació dels 'baby boomers'. En aquest article descobriràs si tindràs la sort de jubilar-te abans d'hora: la clau, la professió.

L'edat de jubilació ordinària a Espanya està situada en 66 anys i 6 mesos pel 2024. Els qui tinguin una carrera professional llarga de 38 anys o més ho poden fer els 65 anys. No obstant això, hi ha altres condicionants que poden avançar la jubilació.

Edat ordinària de jubilació

El Règim General és el règim més comú dins de la Seguretat Social i és aplicable a la majoria dels treballadors.

L'edat ordinària de jubilació al Règim General era de 65 anys o 66 anys i 4 mesos pel 2023, depenent dels anys cotitzats. Si un treballador tenia almenys 37 anys i 9 mesos cotitzats, es podia retirar als 65 anys. En cas contrari, l'edat de jubilació es retardaria. No obstant això, hi ha excepcions per a certes feines.

L'edat de jubilació el 2024 és de 66 anys i 6 mesos / Arxiu

Hi ha vuit professions excepcionals on es pot anticipar la jubilació: treballadors inclosos a l'Estatut Miner, personal de vol de treballs aeris, treballadors ferroviaris, artistes, toreros, bombers al servei de les administracions i organismes públics, membres del Cos de l'Ertzaintza i policies locals.

Els que es jubilen abans

Els treballadors de la mineria i el carbó són els que es jubilen més aviat, als 58,9 anys de mitjana.

Els treballadors del mar es jubilen els 61 anys de mitjana, mentre que l'edat mitjana de jubilació al Règim General és de 64,8 anys. Els treballadors autònoms són els que triguen més a retirar-se, jubilant-se de mitjana els 66,4 anys, coincidint amb l'edat legal fixada per al 2023.