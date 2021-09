Les escoles de primària enceten el curs 2021-22 amb una petita relaxació de les mesures covid-19 i amb més optimisme per part dels pares. Entre els nervis i l'emoció dels infants a l'entrada de l'escola la Font, les famílies es mostren tranquil·les i confien en els protocols establerts a les escoles. És el cas dels familiars consultats per Regió7, que se senten segurs i amb menys por al contagi que durant el curs passat. "A l'escola se segueixen les mesures de forma molt quadriculada, pel que estem molt tranquils", explica María del Mar Sánchez.

Les famílies confien que l'experiència del curs passat els serveixi per millorar, però les quarantenes segueixen preocupant entre els pares dels alumnes.

En ser, majoritàriament, menors de 12, no estan vacunats, pel que en cas de positiu a l'aula, hauran de confinar-se. "Ens preocupa bastant que hagin de fer quarantena, però intentarem que això no passi si entre tots ens cuidem", diu Aurelis Leones.

Per evitar quarantenes, les famílies confien en la responsabilitat dels infants. "ja saben el que han de fer, i confiem que així sigui", explica Mennana Azouini.

Enguany, els pares tampoc han pogut entrar a l'interior del recinte escolar, on els grups bombolla s'han repartit per diferents punts del pati.

El curs arrenca amb 1,6 milions d'alumnes a tot Catalunya

Un total d'1.561.627 alumnes d'infantil, primària, secundària i formació professional tornen des d'aquest dilluns a les aules amb l'inici del curs escolar 2021-22, el tercer consecutiu afectat per la pandèmia de la covid-19. Sobre la taula hi ha el compromís de la Generalitat de de garantir la major presencialitat possible, però també un dèficit de places en FP per un augment de la demanda.

Una de les novetats d'aquest curs, quant a les mesures anticovid, és que els alumnes d'institut vacunats amb pauta completa no s'hauran de confinar en cas de ser contacte d'un estudiant positiu de covid-19. Aquest cap de setmana s'ha assolit ja el 66 % dels joves de 16 a 19 anys amb la pauta completa.

Els alumnes menors de 12 anys, quan tinguin la pauta completa de vacunació, tampoc caldrà que es confinin, segons va anunciar el conseller d'Educació, Josep González-Cambray. "Ho tenim tot a punt per arrencar un curs 100 per 100 presencial en totes les etapes, i amb els aprenentatges del curs passat, mantindrem les escoles obertes" ja que els beneficis són "molt més grans que tancar-les" i per això "ens basarem en la prudència", va dir el conseller en la presentació del nou curs dimecres passat. Malgrat tot, professors i conselleria són conscients que el virus no ha desaparegut i que hauran de confinar grups d'escolars.

Es poden barrejar grups bombolla i els pares, entrar al centre

En aquest curs, gràcies a la millora epidémica, els alumnes a Catalunya ja podran interactuar entre diversos grups bombolla, amb mascareta, i al pati els que siguin del mateix grup bombolla podran estar sense mascareta.

També les famílies podran accedir al centre amb mesures de seguretat i la recomanació que estiguin vacunats.

Per a aquest curs 2021-22, els alumnes han disminuït en totes les etapes respecte al curs passat, per la qual cosa hi haurà 6.151 menys en educació infantil, 9.579 menys en primària i 3.820 menys en ESO, on disminueixen per primera vegada, mentre que es manté l'alumnat de batxillerat respecte al curs passat.

Per a aquest curs, la Generalitat manté els 8.200 reforços extra que es van incorporar al sistema el curs passat i ha incrementat la plantilla amb 1.200 noves places, de les quals 864 són per a docents.

Respecte a la Formació Professional (FP), que enguany ha desbordat les previsions de la conselleria en augmentar la demanda en gairebé un 25 % respecte a cursos anteriors en el procés de preinscripció, molts alumnes s'han quedat sense poder cursar els estudis que anhelaven per falta de places.

A Manresa, les millores a les escoles per al nou curs han costat 159.000 euros

L’Ajuntament de Manresa ha invertit durant aquest estiu 158.881,26 euros per portar a terme diverses reformes en centres escolars de la ciutat de cara al curs escolar 2021-2022, que arrencarà aquest dilluns. El consistori ha destacat que es tracta de «millores destacades en les instal·lacions gràcies a l’increment de la inversió», que el 2019 va ser de 155.000 euros, mentre que l’any passat es va centrar en aspectes lligats a la covid.

Els treballs més destacats s’han destinat a millorar l’enjardinament de l’Escola Bages; al condicionament del pati d’educació infantil de l’Escola Pare Algué; i a la reparació de la rampa d’accés per a vianants i a la substitució de les finestres del gimnàs i a la reparació dels revestiments interiors de l’Escola Puigberenguer.

Les actuacions també han inclòs treballs de pintura en espais interiors de l’Escola Sant Ignasi; la reparació de la pista poliesportiva de l’Escola Serra i Hunter; una obra de preparació de l’espai d’ubicació d’un elevador salvaescales i la reparació de la grada de fusta de la pista poliesportiva de l’Escola Valldaura; i l’enderroc del forjat de l’altell de la sala de professors de l’Escola d’Art.