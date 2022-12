Els resultats de les últimes proves de competències bàsiques realitzades aquesta primavera són dolents. No ha sigut cap sorpresa, ja que els primers anàlisis ja ho deixaven entreveure. La pitjor nota se l’emporta enguany les matemàtiques amb la puntuació mitjana més baixa de totes les competències bàsiques de 4t d’ESO, amb un descens sostingut en els últims anys i la nota més baixa també des que es realitzen aquestes proves al final de l’etapa secundària obligatòria. Una baixada fins als 5,5 punts a 4t d’ESO (i de gairebé cinc en les proves de 6è de primària, i és també la matèria amb pitjors resultats a nivell educatiu). També empitjoren els resultats de llengua catalana: a primària la caiguda és de quatre punts respecte a l’edició anterior i a l’ESO, el descens és de 2,4 punts.

Així ho van explicar aquest dilluns a la tarda representants del Departament d’Educació, que han atribuït aquests (mals) resultats a l’impacte de la pandèmia de la covid-19. «La situació a Catalunya s’assembla a la d’altres països europeus i del món que també han detectat pèrdues d’aprenentatge a causa de la pandèmia», justifica la Conselleria, que ahir va aprofitar per presentar una bateria d‘actuacions de compensació’ per millorar el nivell de competències dels alumnes.

Canvis en la forma d'ensenyar matemàtiques

Les matemàtiques centraran bona part d’aquestes mesures correctores. Així, Educació introduirà diferents models d’ensenyament de la matèria per facilitar la seva comprensió als alumnes. Així mateix, impulsarà acords amb les universitats catalanes per realitzar activitats de formació permanent del professorat. De la mateixa manera, es fomentaran els Clubs de Matemàtiques per a docents a partir del curs 23-24.

Examen oral de català

També han patit les competències en llengua catalana. Per la qual cosa, per primera vegada, i com ja va avançar el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, s’introduiran exàmens orals a les competències bàsiques de 6è de primària i de 4t d’ESO. Seran proves censals, és a dir que les realitzaran tots els centres educatius de Catalunya i s’avaluaran, entre altres aspectes, la capacitat d’expressió i la fluïdesa de l’alumnat.

En aquest àmbit, també es reforçarà la formació del professorat i ja aquest curs s’oferiran 4.150 places per obtenir el nivell C2 de competència lingüística en llengua catalana. Alhora, es proporcionarà als docents de metodologies de foment de l’ús del català. I s’ampliaran els programes d’acceleració de l’ús del català, que aquest curs s’apliquen en 500 centres. El curs 23-24 se’n sumaran 700 més i l’objectiu és que el 2026 totes les escoles hagin rebut aquesta formació.

L’anglès com a exemple de desigualtat

Un altre dels aspectes que confirmen els resultats és la desigualtat. Les notes en anglès a 4t d’ESO –amb un lleu descens respecte a les notes de l’any passat, com en la resta de matèries– mostren una evident polarització: molts alumnes en el nivell alt i molts en el nivell baix (l’enèsima mostra de l’impacte de la segregació escolar en el nostre sistema educatiu). Una de les conclusions d’estudi dels resultats és que les variables amb més incidència en els resultats són la repetició de curs i la complexitat del centre.

Per millorar els resultats en anglès, Educació impulsarà les activitats d’immersió en llengua anglesa als centres de més complexitat, es fomentarà la mobilitat internacional i els intercanvis d’alumnat (Erasmus+) i es fomentarà la formació per al professorat.

Després de constatar per enèsima vegada l’impacte de la desigualtat, una altra de les mesures presentades pel Departament aquest dilluns per intentar pal·liar aquesta situació és l’ampliació dels centres participants en el Pla de Millora d’Oportunitats educatives (PMOE), que passarà de 500 el curs passat a 749 aquest 2022-2023.