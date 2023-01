Onada de fred: quina probabilitat hi ha que nevi a Manresa aquest dimarts?

Catalunya encara una setmana marcada per l’ambient gèlid, les gelades generalitzades i la possibilitat de l'arribada d'un episodi de nevades a la regió central aquest dimarts. La neu pot caure a qualsevol punt del litoral i prelitoral català, a cotes que podran oscil·lar entre els 200 i 500 metres. Entre les comarques de l'àmbit del Regió7 afectades per l'episodi hi ha el Bages, el Moianès, l'Anoia i el Baix Llobregat.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, a Manresa (238 m) podria nevar entre les sis del matí i les sis de la tarda. En cas que nevi, les precipitacions seran disperses i febles i només acumularan gruixos superiors als 2 centímetres per sobre dels 400 metres.

Prealerta #NEUCAT



Demà dimarts, la cota de neu es situarà entre els 200 i els 400 m, amb gruixos >als 2cm.



De matinada podrà nevar, també, a nivell de mar a l'extrem nord-est, i a partir de la tarda la cota pujarà fins als 800 m, tret de Ponent i el terç sud.

De matinada podrà nevar, també, a nivell de mar a l'extrem nord-est, i a partir de la tarda la cota pujarà fins als 800 metres. Així mateix, hi haurà glaçades entre febles i moderades a zones de l'interior, i puntualment seran fortes al Pirineu occidental.

Nevarà a cotes baixes dimarts?

Et donem un #ApuntMeteo del possible canvi de temps que ens trobarem en un parell de dies

Aquest dimarts coincidiran diversos fenòmens meteorològics, la combinació dels quals podria donar com a resultat la nevada a Manresa. D’una banda, les baixíssimes temperatures en altura. Es calcula que l’aire estarà a -32ºC a uns 5.500 metres. En segon lloc, la borrasca que està situada al Mediterrani i que aquest dimarts farà un moviment denominat ‘retrògrad’: es desplaçarà d’est a oest, al revés del que és habitual. En tercer lloc, el vent anirà oscil·lant i en ocasions serà de component est, de manera que es carregarà d’humitat. El resultat de tot això en circumstàncies normals és la neu.

Desacord entre els models meteorològics

Els models meteorològics no s’acaben de posar d’acord en l’extensió territorial de les probables nevades que es presentaran dimarts, però sí que el descens de la cota podrà portar precipitacions febles de neu a punts de Catalunya on no és habitual ja que la cota baixaria fins als 400 metres. Des del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a aquesta possibilitat. Segons el model GFS, la neu podria arribar a les comarques de la Catalunya Central, el prelitoral i el litoral. En canvi, els models ECMWF i ICON són més mesurats i restringeixen aquestes precipitacions a la zona del Montseny i la serra del Montsant.

Tot i així, com és habitual amb aquest tipus de models, són ja vaticinis que s’han de prendre amb certa reserva i un marge de fiabilitat que se n’anirà afinat a mesura que s’acosti la data.

Bona tarda, la predicció per conjunts (en aquest cas de curt termini, #gammaSREPS) permet disposar de diferents escenaris de predicció. En aquest gràfic mostrem la #nevada mitjana esperada (dreta) pel dimarts 24 de gener i la màxima (esquerra) (escenari més advers).

L'onada de fred més extensa i duradora dels últims 10 anys

L'onada de fred polar que pateix Catalunya des de la setmana passada és la més extensa i duradora -es preveu que duri encara diversos dies- des de l'any 2012 i aquesta passada nit ha estat la més freda d'aquest hivern. Al Bages, els termòmetres s'han desplomat fins als -7ºC a primera hora de dilluns. Sant Salvador de Guardiola, Cardona i Artés han estat els tres municipis bagencs amb les mínimes més baixes registrades a les vuit del matí, amb -7,8ºC , -7,4ºC i -6,3ºC respectivament. A Manresa, a les 8 hores, els termòmetres han marcat fins a -5,6ºC.

Segons dades del Meteocat, en general aquests dies les temperatures estan sent entre 8 i 9 graus per sota de la mitjana climàtica i s'espera que es mantinguin fredes durant almenys uns sis o set dies més. Davant aquesta situació, Protecció Civil manté activada l’alerta per onada de fred fins, com a mínim, dimarts, amb un nivell de risc de 5 sobre 6 possibles i amb especial incidència a les comarques de la Catalunya Central, les comarques de Ponent, el Pirineu i el Prepirineu i el prelitoral i litoral central. En conseqüència, el servei ha demanat precaució a l'hora de circular per les carreteres per la possible presència de plaques de gel en zones ombries i carreteres secundàries.

Fins quan durarà l’onada de fred?

Es preveu un canvi de tendència a l’inici de la setmana següent, la que farà de frontissa entre el gener i el febrer, però com a màxim serà una pujada notable dels termòmetres durant un parell de dies per situar-se en una temperatura més conforme a la que tocaria per després tornar a caure de forma suau i deixar el mercuri en uns registres entre dos o tres graus per sota de la mitjana històrica.