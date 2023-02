El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'alerta per neu a l'Anoia per aquest dimarts. Després de l'episodi de nevades febles que aquest dilluns han enfarinat el Tibidabo i s'ha deixat veure al Parc Natural de Montserrat, el Meteocat avisa que la situació meteorològica de perill per neu es mantindrà aquesta tarda i nit i s'allargarà fins demà a la matinada a les comarques gironines, el litoral i prelitoral català.

A l'Anoia, l'única comarca de l'àmbit del Regió7 afectada per l'alerta, podrà precipitar en forma de neu entre mitjanit i les sis de la matinada. La cota se situarà en 200 metres i anirà augmentant progressivament fins als 400 metres. Es poden acumular més de dos centímetres de neu. ⚠❄ Aquesta és l'actualització de l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per neu ⚠



➡ Dll. 13:00 a dt. 13:00 h



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 pic.twitter.com/04JxeADcDQ — Meteocat (@meteocat) 27 de febrero de 2023