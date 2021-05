La visita a la piscina del segon classificat de la Lliga Catalana de Primera Divisió, el CW Sant Adrià, va ser estèril per a l’equip sènior masculí del CN Minorisa i un parcial de 4 a 0 va condemnar els jugadors d’Àngel Peirón a la derrota (10 a 4). Una vegada més, els manresans van palesar les dificultats que tenen per superar les defenses dels equips capdavanters de la competició. Tot i això, el CN Minorisa no va permetre al seu oponent adquirir un avantatge definitiu en els dos primers quarts, que van registrar idèntic marcador (2 a 1). Jordi López va anotar el 4 a 2 que registrava el marcador al descans. L’efectivitat dels locals en el tercer acte va sentenciar el duel (8 a 2).