L’Estadi Atlètic Municipal d’Igualada va acollir, dissabte, la jornada final dels Campionats de Catalunya de Promoció de les categories sub-10, sub-12 i sub-14. El club amfitrió hi va prendre part amb un nombrós grup d’atletes que van obtenir cinc medalles: una d’or, tres d’argent i una de bronze. A més, la formació sub-10 del CAI Petromiralles va signar una meritòria setena posició a la classificació per equips ( 23 punts).

Les actuacions més reeixides dels atletes igualadins i dels berguedans de Joves Atletes de Berga (JAB) es van registrar a la categoria sub-14. Així doncs, l’anoienc Jordi Pastor es va proclamar campió de Catalunya de llançament de pes, amb una marca d’11,63 m, mentre el seu company d’equip Aleix Sánchez va aconseguir el segon lloc ex aequo en el salt de llargada (1,52 m). Alhora, la berguedana Mònica Canal (JAB) va assolir el subcampionat en la prova dels 600 m llisos, amb un temps 1’, 43’’ i 85 cts, un registre que és la seva millor marca personal i que permet a Canal establir un nou rècord comarcal absolut. La igualadina Laia Cerro va ser quarta en els 80 m llisos (10’’ i 67 cts.).

Els atletes sub-10 van reportar al CAI Petromiralles les altres tres medalles. Rut Sànchez va ser segona en el llançament de pilota (22,65 m) i Martina Acosta en el salt de llargada (3,36 m). Aquesta mateixa atleta va signar la tercera posició en els 60 m llisos, amb una marca de 9’’ i 47 cts. Pel que fa a la categoria sub-12 van sobresortir les actuacions dels anoiencs Isaac Hernández i Mikel Fariñas. El primer va ser quart ex aequo en el salt d’alçada (1,33 m) i el segon va assolir la mateixa posició en el salt amb perxa (1,70 m).

Idèntica collita al català sub-16

El botí assolit pels atletes del CAI Petromiralles a la jornada final del Campionat de Catalunya sub-16 , que va disputar diumenge a les pistes de les Basses de Lleida va ser el mateix: un campionat, tres subcampionats i una tercera posició.

Elsa Alías va palesar que és la millor del país en el llançament de martell, amb una marca de 45,19 m. Les medalles d’argent van ser per a Clara Enrich en els 3.000 m llisos (10’, 56’’ i 13 cts.); per a Laia Alonso en els 1.500 m obstacles (5’, 39’’ i 55 cts.), i per a Ferran Sagrera en el llançament de pes (12,44 m). Per últim, Jana Planell va compartir el tercer lloc ex aequo en el salt amb perxa (2,90 m). Júlia Tomàs va assolir una remarcable quarta posició en el llançament de disc (31,22 m).