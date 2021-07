La natació màster del CN Minorisa va sumar fins a vuit medalles i un rècord d’Espanya en els Campionats de Catalunya que es van fer a la piscina del CN Mediterrani.

D’aquesta manera, David Granados va aconseguir dos ors en 50 i 100 metres papallona per a més de 50 anys; el veterà Jaume Cots va guanyar en 10 0 i 200 esquena i també en 50 lliures per a més de 85 anys; Montse Gomariz va assolir dos ors, en 200 papallona amb rècord català (2.44.21) i també en 100 metres del mateix estil amb rècord estatal (1.11.25). Per la seva banda, Francesc Martínez va quedar tercer en els 200 braça per a més grans de setanta anys.

Gomariz, Cots i Granados representaran el club en el Campionat d’Espanya obert que es disputarà a València.