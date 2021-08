Ahir es va donar a conèixer el calendari del grup 5è de Tercera Divisió per a l’exercici 2021-22, categoria en la qual militarà el primer equip del CE Manresa per tercera temporada consecutiva. La configuració de les 34 jornades que integren la competició va propiciar un exigent inici de lliga per als blanc-i-vermells. Els jugadors de Ferran Costa obriran el foc competitiu, el proper diumenge, 4 de setembre, al Narcís Sala, el feu de la UE Sant Andreu, una de les formacions que hauria de competir per l’ascens a la Segona Divisió RFEF.

L’endemà de la Diada, els manresans rebran a l’estadi del Congost a la UE Sants, en teoria, l’oponent més assequible per als bagencs durant les primeres jornades de lliga, oimés quan els santsencs han de recompondre l’equip després de perdre aquest estiu alguns dels seus jugadors més emblemàtics. Una setmana després, els blanc-i-vermells es desplaçaran a Vilassar de Mar per dirimir aptituds futbolístiques amb els jugadors entrenats per Alberto Aybar Peque. L’equip del Maresme va competir amb els manresans per accedir a les fases d’ascens el passat mes de maig. La visita a Manresa, el diumenge, 26 de setembre, de la UE Olot, un dels dos conjunts que el curs passat van perdre la plaça a la desapareguda Segona Divisió B i que, lògicament, ha de maldar per l’ascens, serà el colofó d’un dificultós inici de curs que permetrà constatar el grau de competitivitat del nou projecte esportiu blanc-i-vermell. El CE Manresa tancarà la lliga, el primer diumenge de maig, al terreny de joc del CE l’Hospitalet, l’altre equip que va descendir de categoria.

Aquesta temporada, el grup 5è de la Tercera Divisió recupera el seu format habitual, és a dir, la configuren una fase regular, en aquesta ocasió de 34 jornades, en què cadascun dels equips participants s’enfrontarà a tots els altres a doble volta, a més de l’annex d’un play-off final d’ascens per acabar de determinar si alguna formació puja, conjuntament amb al campió de la lliga regular, a la Segona Divisió RFEF. Els equips que es classifiquin entre el segon i el cinquè lloc en finalitzar les 34 jornades accediran al play-off d’ascens.

La principal singularitat de la Tercera Divisió, aquest exercici, és que només la integren 17 equips, una quantitat que la federació estatal vol reduir a només 16 formacions la temporada 2022-23. Per això, els cinc últims classificats al final de la lliga perdran la categoria, doncs els campions dels tres grups de Primera Catalana pujaran de forma automàtica. A més, si es produís el descens d’algun dels set equips catalans que jugaran a la Segunda RFEF, s’hauria de compensar amb el descens d’un altre equip a Primera Catalana.