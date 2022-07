L'atleta santjoanenc del FC Barcelona, David Martín, ha fet bons els pronòstics i s'ha proclamat aquest dissabte al matí campió d'Espanya sub-23 de llançament de martell. El bagenc ha enviat l'artefacte a 66 metres i 67 centímetres en el seu cinquè intent, la qual cosa suposa la seva millor marca personal amb una bola de més de set quilos. Supera els 64,87 amb els quals arribava a Santander, on es disputen els campionats.

De fet, Martín ha sobrepassat aquesta marca en tres llançaments més. Després d'un primer de 61.56, en el segon ja ha llançat 65.87, que li hauria donat l'or. Els dos següents han estat de 65.40 i de 65.83 fins que ha arribat el definitiu de 66.67. En el sisè tir ha fet nul.

La segona posició de la prova ha estat per a Juan Jiménez, del Cuevas de Nerja, amb 64.64, i la tercera per a Juan Díaz, de l'Alcampo Scorpio de Saragossa, amb 60.94.

Martín arribava al campionat en un bon estat de forma després d'haver estat a punt de pujar al podi en els Campionats d'Espanya absoluts que es van fer fa quinze dies a Nerja. Allà hi va ser quart, amb un tir de 64.85. El llançament d'aquest estatal sub-23 tampoc no li hauria servit per arribar al podi, ja que el tercer classificat allà va ser Alberto González, de l'Unicaja Jaén, amb 68.86.

Martín és un dels atletes de casa nostra amb més futur. De fet, aquest ha estat un bon regal d'aniversari, ja que l'endemà de l'or, diumenge, dia 10, fa 22 anys.

Els estatals sub-23 continuen durant tot el cap de setmana a Santander amb la presència de cinc atletes del CA Igualada-Petromiralles i de tres més de l'Avinent Manresa