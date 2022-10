#LaCopaAManresa. #ISiPassem. Aquests són els hashtags de la campanya de promoció engegada pel CE Manresa arran de la celebració a la capital del Bages del partit de la primera eliminatòria de la Copa del Rei que el proper diumenge 13 de novembre (12 hores) enfrontarà els blanc-i-vermells i el Pontevedra CF.

L’aforament oficial de la tribuna de l’estadi del Congost per a aquest duel, que no serà retransmès per cap televisió, és de 2.217 espectadors. La junta directiva de l’entitat malda per aplegar a les grades prop de 2.000 aficionats per tal de donar suport als blanc-i-vermells i propiciar l’accés dels jugadors de Ferran Costa a la segona ronda. El cost de l’entrada de la modalitat Tribuna Seient és de 30 euros i el de la Tribuna Lateral de 20. Els més de 600 socis del club gaudeixen d’un descompte del 50% (15 i 10 euros). Les entrades es podran adquirir a partir de diumenge, abans de la disputa del partit de lliga entre el CE Manresa i la UD Alzira, i a les oficines del club, de dilluns a divendres, de 17.30 a 20 hores. Ahir, el vídeo promocional de #LaCopaAManresa, produït per Bah! Studios, va registrar més de 10.000 visualitzacions.

Els jugadors de Ferran Costa reben demà l’Alzira a l’estadi del Congost

Les expectatives que genera tornar a jugar un partit de la Copa del Rei 36 anys després no haurien de distreure els futbolistes del CE Manresa de la transcendència dels dos partits de lliga que han de disputar abans d’enfrontar-se al Pontevedra CF. Diumenge (12 hores), els blanc-i-vermells entomen el repte de signar el cinquè triomf a la Segona RFEF contra la UD Alzira, un conjunt que figura a la zona de descens, però que ha compaginat fins ara el campionat de lliga i les eliminatòries de la Copa RFEF.