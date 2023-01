L’Igualada va acusar amb escreix la falta d’encert en atac i va perdre (54-59) davant d’un Martinenc que va gestionar millor els darrers minuts de partit.

Els igualadins van ser capaços de frenar la capacitat ofensiva visitant i van portar el ritme del partit durant els primers 37 minuts d’enfrontament, però el poc encert en llançaments alliberats dels seus especialistes no els van permetre trencar el partit i endur-se una victòria contra un equip de la zona alta de la classificació. El partit va travessar moments en què, durant més de quatre minuts, cap dels dos equips no va ser capaç d’anotar un sol punt.

Els anoiencs van firmar un 20 de 70 en llançaments de camp, una línia estadística que no els va permetre obrir un forat al marcador. A més, davant de la poca efectivitat exterior local, els barcelonins van defensar en zona durant els darrers 35 minuts de partit, un plantejament que no permetia als de l’Anoia convertir cistelles en transició en punts fàcils. El partit es va decidir als darrers quatre minuts, quan els visitants van aprofitar la seva experiència i qualitat per endur-se el triomf.