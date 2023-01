El manresà Gerard Farrés (South Racing-Can Am) ja es troba en posicions de podi en ser tercer de la general del Dakar, després de la disputa de la novena jornada, primera després del descans de dilluns. No és que Farrés hagi fet un gran lloc en l'etapa, ja que ha estat sisè, però ha tret més de quatre minuts al fins ara tercer classificat, el polonès Marek Goczal, i l'ha desplaçat al quart lloc de la classificació.

D'aquesta manera, la general en la categoria SSV 4T està més oberta que mai. El lituà Rokas Baciuska té 5.02 de diferècia respecte d'Eryk Goczal, triomfador en l'etapa. Tercer és Farrés a 9.17, una diferència recuperable en els cinc dies que queden de cursa, i quart és l'altre Goczal, Marek, a 13.15.

Tot i que sembla que Farrés no es veurà abocat a aixecar el peu del gas com l'any passat, quan va haver de deixar vèncer el seu líder, Austin Jones, el fet és que Baciuska forma part de l'equip Red Bull, que té relació amb South Racing, la formació del manresà. Aquesta marca també esponsoritza l'equip Energylandia, el dels Goczal. Tot i això, no són els mateixos equips i sembla que es deixarà que tothom tingui llibertat per atacar-se fins al final. Els companys d'equip de Farrés al South Racing, Jeremías González, Cristiano Batista, Bruno Conto, Molly Taylor i Sebastian Guayasamin es troben entre els llocs 5 i 9 i el més proper, a 44 minuts del líder. Per tant, no han de ser competència. Un altre d'ells era Rodrigo Luppi, líder de la cursa els primers dies, que ja ha quedat fora de competició.

Podi complicat

Qui té menys opcions d'acabar entre els tres primers és Moi Torrallardona, a bord del camió Iveco-De Rooy, amb Mitchel van den Brink i Jarno van de Pol. Són sisens a la classificació general, però a gairebé dues hores de la tercera posició que ocupa el pare de Mitchel, Martin Van den Brink, que ha perdut la segona posició a mans del seu compatriota Janus van Kasteren, guanyador de l'etapa.

Fins al final, la feina de tots els De Rooy, tant els de l'equip dels Van den Brink com el de Van Kasteren, serà fer tot el possible per desbancar del primer lloc el Praga del txec Ales Loprais, que encapçala la classificació amb un avantatge de gairebé 27 minuts. Serà una bona lluita de tres camions contra un, amb la presència d'un altre Iveco, el del també txec Martin Macik, que és a mitja hora de la tercera plaça.

Per la seva banda, el camió d'assistència de l'FN Speed dels bagencs Àlex Aguirregaviria i Jordi Perera i de l'igualadí Francesc Salisi ha entrat el 40è de la jornada i segueix amb pas ferm fins a la meta, en la 33a posició.

Bon dia per als cotxes

Els que han viscut una bona jornada van ser els nostres participants en la categoria de cotxes. El castigat Mini del polonès Kuba Przygonski i de l'igualadí Armand Monleón ha estat sisè de la jornada, tot i que es mantenen molt lluny a la general, en el 32è lloc, per culpa dels problemes dels primers dies.

També està completant un bon ral·li Carles Checa, el millor de l'Astara Team. Aquest dimarts ha estat 17è de l'etapa i és 19è a la general en la seva segona experiència al Dakar. Tot i això, l'arribada de les dunes ha portat problemes al vehicle que comparteix amb Oriol Mena. Ha explicat que "estem contents pel resultat però hem patit molt perquè m'han tallat una duna. L'Oriol està afectat i jo també m'he quedat sense respiració. Ens hem recuperat una mica i hem punxat després, però no ha passat res. Ens hem trobat molts accidents, fins i tot un cotxe que ha donat moltes voltes just a davant nostre. Avui ha estat una destrossa important. Havia de ser suau, però ha estat una etapa trampa i nosaltres hem patit un mica les conseqüències".

També ha estat força bé el dia d'Isidre Esteve, dinovè del dia i 22è a la general. L'olianès té 25 minuts a davant el propi Checa i també el vintè lloc, que representaria aconseguir un dels reptes que es va plantejar en sortir, el passat dia 1. La jornada, en cotxes, ha estat molt complicada. Carlos Sainz ha bolcat amb l'Audi i ja era a l'helicòpter per ser traslladat a l'hospital de resultes d'un traumatisme al tòrax quan ha demanat que volia tornar per reincorporar-se a la cursa. Tot i això, ha acabat abandonant per l'estat del vehicle. També nefast dia per al segon a la general, el sud-africà Lategan, que ha tingut problemes mecànics i ha baixat al quart lloc. Segon és ara el brasiler Lucas Moraes i tercer, un Sébastien Loeb guanyador de l'etapa.

En clàssiques, Pedregà ha estat 26è del dia i és 24è en la general i en motos, la lluita entre Skyler Howes i Toby Price és tan dura que ara mateix només hi ha tres segons de marge per al nord-americà. L'argentí Kevin Benavides, a 5.09, s'ho mira de prop.

Dani Vilà posa el peu a terra

Qui ha hagut d'abandonar definitivament el ral·li és el pilot capelladí de quads Dani Vilà, que debutava en la prova. Després d'unes jornades complicades ,en què va entrar fora de control i va caure a la catorzena i última posició, Vilà ha hagut de deixar la cursa després d'arribar dos dies tard al bivac. En les seves xarxes socials explicava que "cal pensar en el futur i la propera edició, hi ha molta feina. Em quedo amb totes les coses bones i els temps que he aconseguit en les etapes".