La manca d'encert en els moments determinants aboca el CE Manresa a la derrota a Santa Eulària des Riu (2-0)

Segona derrota consecutiva del CE Manresa i cinquena en les últimes set jornades de la lliga. Els blanc-i-vermells no van estar encertats en els moments determinants de la confrontació per decantar el partit al seu favor a Santa Eulària des Riu i van perdre contra el tercer classificat, la SCR Peña Deportiva (2 a 0).

La derrota confirma la dificultat que tenen els manresans per puntuar des que van cedir una inesperada derrota, a casa, contra el CF Badalona Futur, a primers de desembre. Tot i això, la situació de l’equip dirigit per Ferran Costa a la classificació encara és més remarcable que preocupant. El CE Manresa manté la sisena posició (29 punts). Això sí, a hores d’ara, els seus immediats perseguidors (SD Formentera, Hèrcules CF i Deportivo Aragón) es troben a només un punt i la distància amb el Lleida Esportiu, el conjunt que ocupa la catorzena plaça, la primera que abocarà al descens de categoria al final de la lliga, s’ha reduït a només vuit. Per tant, els blanc-i-vermells, a més de competir, haurien de sumar punts en els dos propers partits contra la SD Formentera, a l’estadi del Congost, i al feu de l’Atlètic Saguntí.

Tal com ha succeït en les últimes jornades, el CE Manresa va afrontar el matx a Santa Eulària des Riu amb nombroses baixes per lesió (Salva, Joan Castanyer, Uri Pérez, Marc Martínez i Javi López). Pau Darbra tampoc es va poder alinear per sanció. Ferran Costa va optar per mantenir la mateixa estructura d’equip que ha emprat en les darreres confrontacions (3-4-3), però va canviar ambdós carrilers i va donar la titularitat al recuperat interior Joel Priego.

La SCR Peña Deportiva va assumir la iniciativa ofensiva durant els primers vint minuts, tot i que els bagencs no van renunciar a mantenir la possessió de la pilota i a trenar el joc amb criteri sempre que el context els ho permetia. En aquesta primera fase del duel, ni els eulariencs ni els manresans van generar accions de perill remarcables. El joc encara es va equilibrar més durant el següent quart d’hora. A més, es van produir nombroses interrupcions que en van alentir el ritme. Així doncs, el guió del partit era favorable als interessos del CE Manresa. La situació va esdevenir òptima quan Albert Manel Estellés va haver d’aturar una incursió de Noah amb un penal evident (min 38). L’acció va reportar la segona targeta groga al central, que ja havia vist la primera al minut 16. Per tant, la SCR Peña Deportiva va haver de jugar, des d’aleshores, amb només deu futbolistes. Sens dubte, era un moment del partit cabdal. Malauradament, Noah va malbaratar la pena màxima sense pal·liatius (min 39) i ambdues formacions es van retirar als vestidors amb l’empat inicial sense gols al marcador.

Manolo González, el tècnic del conjunt eivissenc, va reestructurar la formació dels amfitrions per encarar la represa amb la presència a l’equip del lateral dret Samu Vázquez i del davanter Chema Moreno. Un servei de falta lateral va propiciar el primer gol dels eulariencs (min 57). Carlos Cristeto el va executar amb mestria i va habilitar el central Diego Cámara per rematar de cap a gol, de forma inapel·lable, arran la base d’un dels pals de la porteria blanc-i-vermella. Ferran Costa va reaccionar de seguida i va substituir Toni Peris pel destre mitja punta Èrik Rafael (min 58). Tres minuts després, però, Antonio Pelegrín va fer la traveta per darrere a Chema Moreno per impedir que el davanter local tingués l’oportunitat d’encarar en solitari Òscar Pulido. L’àrbitre li va ensenyar la preceptiva targeta vermella i el número de jugadors d’un i altre equip es va reequilibrar. L’encert del porter local va impossibilitar que passés el mateix amb el marcador (min 67). Edu Frías es va lluir per desviar a córner l’enverinada rematada de Noah.

El CE Manresa va maldar per generar noves ocasions per assolir la igualada fins el minut 79, quan Sergio Montero va pispar una pilota al centre del camp i va iniciar una perillossísima acció de contracop de la SCR Peña Deportiva. Montero va conduir l’esfèrica fins detectar la desmarcada de ruptura d’Álvaro Barrero i, aleshores, va fer un servei en profunditat que va habilitar el davanter per batre Òscar Pulido amb un indeturable xut ras i creuat (2 a 0). El gol va sentenciar el guanyador del duel i la sisena derrota blanc-i-vermella.