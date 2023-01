El Reial Betis, un dels dos rivals que li han quedat, de moment, al Baxi Manresa en la lluita per evitar el descens, va estar a punt de sumar el quart triomf. Va caure en la pròrroga a Saragossa (89-82), però deixa els bagencs en zona de descens per només tres punts. Els andalusos reben en la propera jornada l’UCAM Múrcia en el seu intent per fugir dels dos últims llocs. El cuer, el Fuenlabrada, viatjarà a Granada, un altre dels conjunts que s’està complicant la vida en les últimes setmanes.

A Saragossa, els locals van arribar a guanyar de 14 punts i semblava que tenien controlat el duel, però el Betis va reaccionar i es va arribar a posar amb un 70-75 favorable a falta de tres minuts. Els locals no es van donar per vençuts. A 23 segons per al final, Jovic va empatar el partit a 76 i en l’última acció, el nou fitxatge verd-i-blanc, Josh Gray, va errar el tir que hauria donat el triomf a l’equip de Luis Casimiro. En el temps suplementari, el Saragossa va ser millor i es va endur el partit. El màxim anotador va ser un ex del Manresa, Tyson Pérez, amb 20 punts. De la resta de partits d’ahir va destacar la sòlida victòria d’un Unicaja en forma per 102-86 contra el València, amb 20 punts del reaparegut Brizuela, els problemes del Baskonia a Múrcia (80-87), amb 25 de Marinkovic, i el triomf del Gran Canària sobre l’Obradoiro (75-68) amb 16 de Brussino.