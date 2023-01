El Bàsquet Manresa va perdre a casa contra el Barça en un partit que va tenir diverses fases dominades per cadascun dels equips. Els manresans van notar les baixes a l’inici i els canvis de posició d’alguns dels seus jugadors. El Barça ho va castigar marxant de dotze punts. Però els locals van despertar-se en el segon parcial per reduir la distància i en el tercer, en què es va alliberar de tensió, per avançar-se en el marcador.

Tot i això, el Manresa no va poder fer el pas definitiu per adquirir una distància interessant. Els tirs no van entrar i, en canvi, els blaugrana sí que van trobar el camí de la cistella en els moments en què es decidia el duel. Un parell de bàsquets ben defensats, però de mèrit dels visitants, van acabar de decidir. El Manresa té dos partits aquesta setmana per anar adquirint la falta de rodatge que ara sembla que paga davant de rivals amb més ritme competitiu.