La púgil de 21 anys Tania Álvarez, de Sant Esteve Sesrovires, es convertirà aquest dissabte a la nit en la primera boxadora de l'estat espanyol que participarà en un combat al mític Madison Square Garden de Nova York. L'esportista del Baix Nord, que rep el sobrenom de "La Violencia", es veurà les cares amb l'australiana, exolímpica, Skye Nicolson en la lluita pel títol de l'WBC Silver. El combat, que tindrà lloc al voltant de les dues de la matinada de diumenge, forma part d'una vetllada que serà retransmesa en directe pel canal de streaming DAZN.

Álvarez va iniciar-se en el món de la boxa el 2016 i tres anys després va pujar per primer cop al ring com a amateur. El 2021 es va estrenar com a professional i ha disputat set combats, tots ells saldats amb victòria, un per KO. La seva rival d'aquest dissabte serà dura. Nicolson va prendre part als Jocs Olímpics de Tòquio, en els quals va participar en pes ploma i va acabar cinquena. A més, en l'apartat amateur té un bronze en un mundial i un or als Jocs de la Commonwealth. En l'apartat professional també està imbatuda, amb cinc combats guanyats.

Tania Alvarez forma part de l'equip del tècnic Toni Moreno, de Castellbisbal. En declaracions fetes al diari Marca s'ha mostrat "orgullosa de lluitar en un recinte com aquest, preparada i amb una il·lusió que impedeix que em posi nerviosa". Tant ella com el seu equip saben que lluitaran al Madison des de fa un mes i "no em podia creure que ho aconseguís tan aviat. Somies amb alguna cosa així, però ha arribat molt ràpid. Un combat amb un títol en joc és el motiu pel qual es fan aquestes coses".

Sobre el seu sobrenom de "La Violencia", diu que "me'l va posar el meu entrenador. El vaig veure per primer cop en unes botes que em van regalar. És pel meu estil agressiu, d'anar de cara i més aviat violent". Sobre la seva rival, "no és tant d'anar de cara com jo. Hauré d'anar ajustant per entrar-li quan m'interessi". El duel forma part d'una vetllada en què el combat estrella serà entre la porto-riquenya Amanda Serrano, que posa en joc tres títols de pes ploma, i la mexicana Érika Cruz, que n'hi posa un.